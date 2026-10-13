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Икономика

Жените като двигател на иновациите: Международна конференция събира лидери от бизнеса, науката и технологиите

Жените като двигател на иновациите: Международна конференция събира лидери от бизнеса, науката и технологиите

Инициативата на сдружение „Дамски форум“ ще постави акцент върху женското лидерство, достъпа до финансиране и превръщането на иновативните идеи в успешен бизнес

Как жените променят бъдещето на бизнеса, технологиите и предприемачеството? Този въпрос ще бъде във фокуса на международната конференция "Жените в иновациите. Силата да растем/Women in Innovation: Power for Growth", организирана от сдружение „Дамски форум“, която ще събере представители на европейските институции, бизнеса, финансовия сектор, науката и иновациите.

Събитието ще се проведе днес от 10 часа в Planet Schwarz Tech Theater и ще постави акцент върху ролята на жените като двигател на технологичния напредък и устойчивия икономически растеж, както и върху възможностите за по-активното им участие в предприемачеството.

От добрата идея до успешния бизнес

В центъра на дискусиите ще бъдат не само постиженията на жените в иновациите, но и реалните условия, необходими за превръщането на една идея в успешна компания.

Сред основните теми са женското лидерство, финансовите инструменти за растеж и уроците зад успешните бизнес начинания.

Участниците ще обсъдят значението на достъпа до капитал, знания и професионална подкрепа, както и предизвикателствата пред жените, които развиват собствени проекти и иновативни решения.

Вдъхновяващи истории и нови партньорства

Конференцията ще предостави пространство за обмен на опит, споделяне на успешни практики и създаване на нови професионални контакти.

Чрез срещи и дискусии с представители на различни сектори организаторите ще насочат вниманието към възможностите за подкрепа на женското предприемачество и насърчаване на иновациите.

Посланието на инициативата е, че когато жените разполагат с достъп до знания, финансиране и подкрепяща среда, техните идеи могат да се превърнат в успешни решения с реално обществено и икономическо въздействие.

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