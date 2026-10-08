Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Германската икономика се съживява чрез държавен дълг и военни инвестиции

Германската икономика се съживява чрез държавен дълг и военни инвестиции
Pixabay

Ключов фактор за растежа ще бъде и износът, като кабинетът прогнозира ръст на експорта от 3,7% за тази година

Германското правителство повиши своите икономически прогнози за тази и следващата година, тъй като войната с Иран не вреди на икономиката толкова, колкото се е опасявало първоначално, обявиха от министерството на икономиката, цитирана по Ройтерс.

Властите увеличиха прогнозата за икономическия растеж до 1,3% през 2026 г. и 1,1% през 2027 г. В своите априлски разчети правителството очакваше значително по-слаб ръст от едва 0,5% за 2026 г. и 0,9% за 2027 г. Новите очаквания на кабинета съвпадат напълно с предвижданията на водещите германски икономически институти. За 2028 г. правителството залага икономически ръст от 0,6%.

Всеки знак за съживяване би бил добре дошъл за канцлера Фридрих Мерц, след като мудната германска икономика се оказа болезнена тема по време на регионалните избори през септември, които доведоха до големи успехи за крайната десница и крайната левица.

Настоящият икономически подем се задвижва предимно от финансираните с държавен дълг инвестиции в инфраструктура и укрепването на германските въоръжени сили. Ключов фактор за растежа ще бъде и износът, като кабинетът прогнозира ръст на експорта от 3,7% за тази година. Очаква се обаче темповете му да се забавят до 2,1% през 2027 г. и 1,1% през 2028 г.

Военният конфликт в Близкия изток продължава да засяга голяма част от потребителите основно по линия на инфлационния натиск. Правителствените разчети сочат, че инфлацията ще достигне 2,7% през 2026 г. и 3,0% през 2027 г., преди да се пречупи и да спадне до 2,2% през 2028 г.

Още по темата

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Великобритания и Германия обединяват сили срещу руските саботажи и кибератаки

Великобритания и Германия обединяват сили срещу руските саботажи и кибератаки

Шпионски скандал в Германия: Задържаха бившия шеф на външното разузнаване

Шпионски скандал в Германия: Задържаха бившия шеф на външното разузнаване

Германия и Франция с общ фронт в ЕС срещу нелоялната търговска конкуренция на Китай

Германия и Франция с общ фронт в ЕС срещу нелоялната търговска конкуренция на Китай

Запасите от дизел за спешни случаи в ЕС са главно в Германия и Франция

Запасите от дизел за спешни случаи в ЕС са главно в Германия и Франция

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Петролът поевтиня след сигнал от Тръмп, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите

Петролът поевтиня след сигнал от Тръмп, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите

Microsoft представя Windows като платформа за хибриден интелект

Microsoft представя Windows като платформа за хибриден интелект

Илия Проданов: Поскъпват застраховките на корабите, расте цената и на морския транспорт

Илия Проданов: Поскъпват застраховките на корабите, расте цената и на морския транспорт

ЕС дава заден ход за колите на бензин след 2035 г.?

ЕС дава заден ход за колите на бензин след 2035 г.?

ЕС изхарчил погрешно 3,8% от годишния си бюджет

ЕС изхарчил погрешно 3,8% от годишния си бюджет

Водещи

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 10 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 12 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 20 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 23 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 33 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 40 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 52 минути
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 60 минути
Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

  • Преди 1 час
Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

  • Преди 1 час
Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица