Германската икономика се съживява чрез държавен дълг и военни инвестиции

Германското правителство повиши своите икономически прогнози за тази и следващата година, тъй като войната с Иран не вреди на икономиката толкова, колкото се е опасявало първоначално, обявиха от министерството на икономиката, цитирана по Ройтерс.

Властите увеличиха прогнозата за икономическия растеж до 1,3% през 2026 г. и 1,1% през 2027 г. В своите априлски разчети правителството очакваше значително по-слаб ръст от едва 0,5% за 2026 г. и 0,9% за 2027 г. Новите очаквания на кабинета съвпадат напълно с предвижданията на водещите германски икономически институти. За 2028 г. правителството залага икономически ръст от 0,6%.

Всеки знак за съживяване би бил добре дошъл за канцлера Фридрих Мерц, след като мудната германска икономика се оказа болезнена тема по време на регионалните избори през септември, които доведоха до големи успехи за крайната десница и крайната левица.

Настоящият икономически подем се задвижва предимно от финансираните с държавен дълг инвестиции в инфраструктура и укрепването на германските въоръжени сили. Ключов фактор за растежа ще бъде и износът, като кабинетът прогнозира ръст на експорта от 3,7% за тази година. Очаква се обаче темповете му да се забавят до 2,1% през 2027 г. и 1,1% през 2028 г.

Военният конфликт в Близкия изток продължава да засяга голяма част от потребителите основно по линия на инфлационния натиск. Правителствените разчети сочат, че инфлацията ще достигне 2,7% през 2026 г. и 3,0% през 2027 г., преди да се пречупи и да спадне до 2,2% през 2028 г.