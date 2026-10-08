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Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро
Стопкадър

Обект на съдебна оценка е и луксозна вила в Бад Хомбург, купена за над 7 милиона евро, за която има подозрения, че е финансирана с откраднати от инвеститорите средства и върху която вече е наложена обезпечителна ипотека

В Регионалния съд в германския град Дармщат започна съдебен процес срещу Бьорн С. – 50-годишен адвокат и бивш съпруг на изчезналата „криптокралица“ Ружа Игнатова. Той е изправен пред правосъдието по сериозни обвинения в пране на пари, свързани с финансовите потоци от мегапирамидата OneCoin. Информацията съобщава германското издание Diebewertung.

Публикацията в медията отново насочва общественото внимание към най-близкия кръг на българката и повдига въпроса доколко хората около нея са били наясно с престъпния произход на капиталите ѝ. Тъй като производството тепърва се развива, спрямо подсъдимия изцяло важи презумпцията за невиновност.

Разследването срещу бившия съпруг засяга трансакции за близо 16 милиона евро, за които се твърди, че са преминали през банкови сметки на хонконгска компания. Обект на съдебна оценка е и луксозна вила в Бад Хомбург, купена за над 7 милиона евро, за която има подозрения, че е финансирана с откраднати от инвеститорите средства и върху която вече е наложена обезпечителна ипотека. Тъй като Бьорн С. е придружавал Игнатова на редица официални и социални прояви на OneCoin, магистратите трябва да установят дали той умишлено е укривал незаконния произход на тези активи.

Процесът се провежда почти девет години след мистериозното изчезване на самата Ружа Игнатова, която за последно е засечена на 25 октомври 2017 г. при полет от София до Атина, малко след като в САЩ срещу нея бяха повдигнати обвинения.

Проектът ѝ OneCoin, лансиран през 2014 г. като алтернатива на Bitcoin, се оказа една от най-мащабните финансови измами в история за милиарди. Официални данни на Министерството на правосъдието на САЩ показват, че само за две години (2014–2016 г.) схемата е завлякла поне 3,5 милиона жертви по света, генерирайки над 4 милиарда евро приходи. Вместо реална криптовалута, цената се е определяла изкуствено на вътрешно ниво в рамките на класическа пирамидална схема. Към момента Игнатова остава в списъка на ФБР с десетте най-издирвани лица с обявена награда до 5 милиона долара, а теориите за евентуалното ѝ убийство или живот под фалшива самоличност все още остават в сферата на спекулациите.

Докато „криптокралицата“ е в неизвестност, правосъдието вече застигна нейния съучастник и съосновател на OneCoin – Карл Себастиан Грийнууд, сочен в редица разследвания и за неин бивш интимен партньор. Грийнууд бе арестуван в Тайланд още през 2018 г., а след екстрадирането му в САЩ се призна за виновен за измама и пране на пари. Той вече изтърпява наказание от 20 години затвор, наложено през септември 2023 г., след като американската прокуратура доказа, че лично е присвоил над 300 милиона долара от измамените вложители.

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