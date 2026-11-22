Мексиканските власти заловиха един от 10-те най-издирвани престъпници на ФБР - наркобоса Фаусто Исидро Меса Флорес, известен като Ел Чапо Исидро. Операцията в северозападния щат Синалоа беше съпроводена от ожесточени престрелки, при които загинаха 11 души.

Според мексиканското министерство на отбраната сред жертвите са четирима военнослужещи и седем предполагаеми членове на престъпни групировки.

Акцията е проведена вечерта на 20 ноември в района на град Гуасаве. Американските власти са подпомогнали мексиканските сили с разузнавателна информация, довела до установяването и задържането на издирвания наркобос.

По време на операцията въоръжени групировки са оказали съпротива на силите за сигурност. В района са избухнали продължителни престрелки, а местни медии съобщиха за блокирани пътища и опожарени автомобили.

Заедно с Ел Чапо Исидро са задържани още двама предполагаеми високопоставени членове на престъпната му организация. След операцията арестуваните са транспортирани до Мексико Сити.

Меса Флорес е сред най-издирваните наркобосове в Северна Америка. Според американските власти той е свързан с мащабен трафик на фентанил, кокаин, хероин и други наркотични вещества към Съединените щати.

ФБР го включи в списъка на десетте най-издирвани бегълци, а за информация, която да доведе до залавянето му, беше обявена награда до 5 милиона долара.

Арестът е резултат от съвместната работа на мексиканските и американските служби срещу организираната престъпност и наркотрафика. Въпреки успешното задържане мащабът на насилието по време на операцията отново поставя въпроса за сигурността в щата Синалоа, където действат едни от най-влиятелните наркокартели в страната.