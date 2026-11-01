Цветя, скелети и свещи: Традицията, която събира живите и мъртвите в Мексико

Мексико отбелязва Деня на мъртвите (Día de Muertos) с пъстри шествия, хиляди цветя, запалени свещи и традиционни ритуали, които превръщат спомена за починалите в празник на семейството и паметта. Тържествата достигат своята кулминация на 1 и 2 ноември, когато според местните вярвания душите на покойниците временно се завръщат на земята, за да бъдат отново сред своите близки, съобщава БТА, позовавайки се на Асошиейтед прес.

Празненствата започват още през октомври, а улиците на мексиканските градове се изпълват с хора в костюми и с лица, изрисувани като катрини - елегантни скелетни фигури, превърнали се в един от най-разпознаваемите символи на празника.

Денят на мъртвите има дълбоки исторически корени, които водят към вярванията на местните народи отпреди испанското завоевание. След 1521 г. традицията постепенно се преплита с католическите обичаи, свързани с почитането на починалите.

Днес един от най-характерните символи на празника са яркооранжевите цветове семпасучил, с които се украсяват улици, домове, пазари и гробища. Според поверието наситеният им цвят и аромат помагат на душите да открият пътя обратно към своите семейства.

В домовете си мексиканците подреждат специални възпоменателни олтари, известни като офрендас, върху които поставят снимки на починалите си близки, свещи, цветя, любими храни и напитки. Сред традиционните предложения са сладкиши, мескал и характерният за празника "пан де муерто“ - сладък хляб, чието име означава "хляб на мъртвите“.

В нощта на 1 ноември семейства се събират на гробищата в различни части на страната, за да почетат паметта на своите близки. Гробовете се украсяват с цветя и свещи, а възпоменателните ритуали продължават традиции, предавани между поколенията.

Нарастващата международна популярност на Деня на мъртвите обаче създава и сериозни предизвикателства. В щати като Оахака и Мичоакан големият туристически интерес поражда опасения за опазването на местните обичаи и местата, на които се провеждат възпоменателните церемонии.

Тази година властите на малкия остров Ханицио, разположен в езеро в щата Мичоакан, за първи път затвориха местното гробище за туристи. Решението е взето след установени повреди по гробници, кръстове и части от оградната стена, свързани с големия наплив от посетители.

Достъп до гробището ще имат единствено местните семейства и близките на погребаните там, за да могат да проведат традиционните си ритуали без присъствието на туристически групи.

Спорове предизвиква и мащабният парад в столицата Мексико, който всяка година привлича множество посетители. Макар днес да е сред най-популярните прояви, шествието с платформи и фигури на катрини не е част от старите местни традиции.

Идеята за подобен парад първоначално се появява във филма за Джеймс Бонд "Спектър“ от 2015 г., след което градските власти превръщат зрелищното шествие в ежегодно събитие. Част от местните жители обаче гледат скептично на тази по-съвременна форма на празнуване.

Въпреки промените Денят на мъртвите продължава да бъде една от най-важните културни традиции в Мексико. През 2008 г. свързаните с него обичаи са включени в Представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството.

За мексиканските семейства празникът остава преди всичко време за спомен, почит и символична среща с онези, които вече не са сред живите.