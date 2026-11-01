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Планински бегач откри в ледник кег с бира от 1978 г.

Планински бегач откри в ледник кег с бира от 1978 г.
Facebook/Harpf Südtirol - Für mehr Trinkgenuss

Металният съд е останал скрит в ледник в италианските Алпи десетилетия наред, а при отварянето бирата изненадала присъстващите със запазените си качества

Метален кег с бира, произведен през 1978 г., беше открит от планински бегач в италианските Алпи. Съдът е паднал от хеликоптер, използван за доставки, и е останал скрит в пукнатина на ледник в областта Южен Тирол в продължение на десетилетия, съобщи bTV.

Необичайната находка е направена от 42-годишния Даниел Оберлехнер в близост до хижа, разположена на около 3000 метра надморска височина. Металният съд тежи 40 килограма, а мъжът успява да го транспортира надолу със специална количка. Маршрутът му преминава през ледника и сипеите, като денивелацията при спускането е близо 2000 метра.

Годината 1978 е отбелязана върху неръждаемата стомана на съда, където е посочено, че тогава кегът е бил запечатан.

За съществуването му Оберлехнер научил от свой съсед, който преди години стопанисвал планинската хижа. Разказът събудил любопитството на бегача и той си поставил за цел да открие съда. След силна буря металният кег отново се показал на повърхността.

Оберлехнер е служител на Harpf, където работи като шофьор. Компанията е семейна и се занимава с производство на бира, както и с дистрибуция на алкохолни и безалкохолни напитки. Историята ѝ датира отпреди повече от 140 години.

Пред агенция ANSA собственикът на фирмата и майстор-пивовар Лукас Харпф разказва, че Оберлехнер е запален по планинското бягане. Няколко пъти седмично, след края на работния ден, той изминавал на бегом маршрута от родното си село Сан Джовани до хижата.

След като кегът е пренесен до помещението на компанията, в която работи Даниел, малка група негови колеги и приятели се събират, за да го отворят. По оценка на присъстващите вкусът, кехлибареният цвят и степента на газировка на бирата са се запазили напълно.

„Бирата е безупречна“, отбелязват те.

Историята за откриването на кега е споделена от компанията в социалните мрежи, където са публикувани и снимки от находката.

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