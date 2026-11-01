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Украйна удари една от най-големите руски петролни рафинерии край Москва

Украйна удари една от най-големите руски петролни рафинерии край Москва
БТА/АП

Мащабна атака с дронове порази промишлен обект в Нижегородска област. Русия съобщава за над 100 унищожени безпилотни апарата и значителни щети по предприятие в Кстово.

Украйна е нанесла удар по голяма руска петролна рафинерия в град Кстово, на около 400 километра източно от Москва. Атаката е извършена с дронове през нощта и сутринта, а руските власти потвърдиха за сериозни щети по промишлено предприятие в района.

Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин съобщи за масирана атака с безпилотни летателни апарати. По думите му са били унищожени над 100 дрона, но промишлен обект в Кстовски район е понесъл значителни щети.

Към момента няма информация за пострадали, посочи Никитин. Той обаче не разкри каква точно дейност извършва засегнатото предприятие.

Украински медии съобщиха, че цел на атаката е била петролната рафинерия в Кстово – един от големите енергийни комплекси в Русия, произвеждащ горива и смазочни материали.

Украйна засилва ударите по руската петролна индустрия

Атаката идва на фона на подновена украинска кампания срещу руската енергийна инфраструктура. В петък руските власти съобщиха за удари по три петролни рафинерии.

Руският вицепремиер Александър Новак потвърди информацията за атакуваните предприятия.

Украйна системно използва далекобойни дронове срещу стратегически промишлени обекти на руска територия. Основната цел на тези операции е да бъде ограничен капацитетът на руската петролна индустрия и приходите от износ на енергийни ресурси, които подпомагат финансирането на войната.

От началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Москва също нанася редовни удари по украинската енергийна инфраструктура, причинявайки сериозни щети на електроенергийната и промишлената система на страната.

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