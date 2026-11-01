320 000 души протестираха във Франция: Напрежението прерасна в сблъсъци

Масови протести във Франция прераснаха в сблъсъци между демонстранти и полицията, след като стотици хиляди граждани излязоха по улиците срещу високите разходи за живот и влошаващите се условия в училищата.

По данни на френското Министерство на вътрешните работи 320 000 души са участвали в демонстрациите в цялата страна, като само в Париж броят им е достигнал 70 000, съобщава БТА, позовавайки се на ДПА.

Протестните шествия на 31 октомври първоначално протекли сравнително спокойно, но в късния следобед напрежението ескалирало. Полицията използвала сълзотворен газ в Париж и Лион, след като на места се стигнало до сблъсъци с протестиращи.

Във френската столица се чували експлозии от фойерверки, а телевизионни кадри показали как демонстранти хвърлят запалителни устройства към полицейски служители със защитно оборудване. Няколко полицаи били обхванати от пламъците, но към момента в предоставената информация няма потвърдени данни за състоянието им.

Напрежение е регистрирано и в Марсилия, където по улиците горели предмети, а на място пристигнали пожарникари.

За сблъсъци с органите на реда се съобщава още в Рен и Тулуза. Според местната префектура в Рен участници в демонстрациите хвърляли предмети по полицаите.

В Париж ситуацията се изострила, след като протестиращите достигнали крайната точка на маршрута си в южните покрайнини на града.

Специализирани полицейски подразделения разпоредили на демонстрантите да напуснат района, но разпръскването на множеството протекло бавно, съобщават местни медии.

Над 1200 полицейски проверки са извършени на железопътни гари и в прилежащите райони на Париж още преди ескалацията на напрежението.

Според полицейската префектура целта била да се предотврати внасянето на фойерверки, ножове и други опасни предмети по време на протестните шествия.

За гарантиране на обществения ред властите мобилизирали допълнителни ресурси за наблюдение от въздуха.

Дронове, оборудвани с камери, получили разрешение да заснемат и предават изображения от протестите в Париж, съгласно официална заповед.

Демонстрациите са породени от недоволството срещу поскъпването на живота и условията в образователната система. Протестиращите настояват за промени, докато властите се опитват да овладеят напрежението и да предотвратят нови сблъсъци.