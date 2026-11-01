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Сблъсъци и водни оръдия в Германия: Младежи протестираха срещу задължителната казарма

Сблъсъци и водни оръдия в Германия: Младежи протестираха срещу задължителната казарма
БТА/АП

Няколко полицаи са ранени при демонстрациите, организирани в над 30 града. Според организаторите участниците са над 100 000

Младежки протести срещу евентуалното въвеждане на задължителна военна служба в Германия прераснаха в сблъсъци с полицията. Няколко служители на реда са ранени, а в различни градове се стигна до използване на водни оръдия и лютив спрей, съобщава БТА, позовавайки се на ДПА.

Демонстрациите се проведоха на 31 октомври по призив на младежкото движение "Поколението Z се заема" (Gen Z regelt). Организацията призова за протести в над 30 германски града, като според нейните данни повече от 100 000 души са се включили в проявите в цялата страна.

Най-сериозно напрежение е регистрирано в Хамбург и Франкфурт, където участници в протестите са замеряли полицейски служители с камъни, бутилки и пиротехнически средства.

В Хамбург няколко хиляди души излязоха на демонстрация, като част от участниците били облечени в черно, а някои носели маски. По време на шествието протестиращи изтръгнали пластмасови заграждения от пътни ремонти и ги запалили в близост до метростанция.

Полицията се намесила, за да разпръсне множеството, като на няколко пъти използвала лютив спрей. Пожарът бил потушен с водно оръдие. Според организаторите в демонстрацията в Хамбург са участвали между 6000 и 7000 души.

Във Франкфурт протестът започнал мирно в ранния следобед край река Майн, но привечер напрежението ескалирало в централната част на града.

Участници в шествието започнали да хвърлят бутилки, камъни и пиротехнически средства по служителите на реда, след което полицията прекратила демонстрацията и използвала водни оръдия.

Няколко полицаи са пострадали при сблъсъците, като един от тях вероятно е получил по-сериозни наранявания, заяви министърът на вътрешните работи на провинция Хесен Роман Позек.

По думите му около 100 леви екстремисти са участвали в нападенията срещу полицията. Това е оценка на провинциалните власти, а не характеристика на всички участници в демонстрацията.

Според полицията във Франкфурт са протестирали до 8000 души, докато организаторите посочват около 9000 участници.

Напрежение имаше и в Берлин, където около 700 души се събраха на площад „Розенталер плац“ в централния квартал Мите, след което се отправиха към Пренцлауер Берг.

По време на демонстрацията били използвани пиратки, а полицията предупредила участниците да се въздържат от насилие и употреба на пиротехнически средства.

Говорителят на полицията Йорн Ифландер заяви, че част от демонстрантите са били готови да извършат престъпления и че органите на реда са реагирали по подходящ начин.

Според полицията сред участниците е имало представители на леви политически среди и пропалестински движения.

Протестите не бяха насочени единствено срещу евентуалното връщане на задължителната военна служба.Младежите изразиха недоволство и от недостатъчното финансиране на образованието, липсата на достатъчно действия по климатичните проблеми и нарастващите разходи за живот.

Заради очакваните масови демонстрации германските власти предварително бяха предприели засилени мерки за сигурност, включително разполагане на дронове и водни оръдия.

Въпросът за евентуалното въвеждане на задължителна военна служба остава в центъра на общественото недоволство, като протестите показаха и по-широките притеснения на младите хора относно икономическите условия, образованието и бъдещето им.

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