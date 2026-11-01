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Ограничават паркирането в София заради балотажа, възможни са промени и в движението

Ограничават паркирането в София заради балотажа, възможни са промени и в движението

Забрани за паркиране от 8:00 и 20:00 часа

Временни ограничения за престой и паркиране се въвеждат днес в София заради втория тур на изборите за президент и вицепрезидент, съобщиха от Столичната община. Мерките са свързани с транспортирането и предаването на изборните книжа и материали.

Забрани за паркиране от 8:00 и 20:00 часа

От 8:00 ч. до приключване на транспортирането на изборните материали се забраняват престоят и паркирането по двете платна на алеята между ул. „Атанас Узунов“ и ул. „Манастирска“, от северната и източната страна на зала „Арена Асикс“, както и на прилежащите паркинги.

От 20:00 ч. забраната обхваща и двете платна на бул. „Асен Йорданов“ между „Площад на авиацията“ и бул. „Шипченски проход“. Ограниченията по алеята край зала „Арена Асикс“ остават в сила до приключване на транспортирането на материалите.

Изключение се прави за автомобилите, които превозват членове на секционните и районните избирателни комисии.

Възможно е ограничаване на движението по „Цар Освободител“

При необходимост от 19:00 ч. днес може поетапно да бъде ограничавано движението по двете платна на бул. „Цар Освободител“ между пл. „Атанас Буров“ и ул. „Г. С. Раковски“.

Мярката ще се въвежда по преценка на „Пътна полиция“ при СДВР и може да остане в сила до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии.

Осигурени са паркоместа за изборния ден

До края на изборния ден са осигурени три паркоместа на ул. „Алабин“ № 54, в зоната за платено почасово паркиране. Те са обособени от 7:00 ч. на 27 октомври.

От 7:00 ч. на 26 октомври до приключване на изборния ден са осигурени още 13 места:

  • 10 на бившия служебен паркинг на район „Лозенец“ на бул. „Васил Левски“ № 2;
  • три на бул. „Фритьоф Нансен“, между ул. „Петър Берон“ и бул. „Васил Левски“.

Временна организация на движението в столицата беше въведена и за първия тур на президентските избори на 25 октомври.

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