Хайди Клум отново шокира за Хелоуин: Превърна се в гигантска отрязана ръка

Хайди Клум отново привлече вниманието с необикновен костюм за Хелоуин, превръщайки се в гигантска окървавена човешка ръка. Германският супермодел представи новата си трансформация на 31 октомври по време на традиционното си парти в Ню Йорк, което тази година отбеляза своето 25-о издание.

Събитието се проведе в ресторант Cathédrale, където Клум посрещна известни личности от света на модата, музиката и киното. За пореден път обаче именно нейният костюм се превърна в основната атракция на вечерта.

53-годишният модел се появи като огромна отрязана ръка, пресъздаваща собствената ѝ лява ръка.Костюмът включваше дълги червени нокти, реалистични анатомични детайли и имитация на кървава рана в областта на китката.

Впечатление направиха и най-малките подробности – от вените и сухожилията до копията на годежния пръстен, брачната халка и татуировката на пръста ѝ.

Лицето на Клум се виждаше частично през отвора в областта на китката, което правеше преобразяването още по-необичайно.

Подготовката за появата ѝ е отнела около пет-шест часа, като за създаването на костюма тя отново е работила със специалиста по специални ефекти Майк Марино и неговия екип ProRenFX.

Според информация на Vogue идеята е била да бъде пресъздадена собствената ѝ ръка с максимална прецизност, включително характерните ѝ лични детайли.

Необичайна беше и самата поява на супермодела. Тя пристигна придружена от помощници в защитни костюми, по които имаше следи от изкуствена кръв, допълвайки цялостната концепция на преобразяването.

Сред гостите на звездното парти бяха Нийл Патрик Харис и Дейвид Бъртка, Лени Клум, Парис Джаксън, Тейлър Момсен, Маделин Петш, рапърът Offset, Ice-T и съпругата му Коко.

Присъстващите също демонстрираха разнообразни костюми, вдъхновени от популярната култура, киното и модата.

Любопитно впечатление направи появата на бившия модел на Victoria's Secret Карен Мюлдер, която избра да се преобрази като легендарния дизайнер Карл Лагерфелд, използвайки негови лични дрехи.

Съпругът на Хайди Клум - музикантът Том Каулиц, не присъства на тазгодишното парти, тъй като е ангажиран с музикално турне.

Хелоуинските партита на Клум отдавна са се превърнали в едни от най-разпознаваемите звездни събития за празника. През годините тя е впечатлявала с костюми, включващи сложни протези, специални ефекти и часове работа на професионални гримьори.

Сред най-запомнящите се нейни превъплъщения са гигантски червей, паун, извънземно същество и Медуза.

С тазгодишната си трансформация Хайди Клум отбеляза четвърт век от началото на традицията, която превърна хелоуинското ѝ парти в очаквано събитие за световните медии и почитателите на впечатляващите костюми.