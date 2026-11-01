Новини
Търси
Подкаст
Лайфстайл

Хайди Клум отново шокира за Хелоуин: Превърна се в гигантска отрязана ръка

Хайди Клум отново шокира за Хелоуин: Превърна се в гигантска отрязана ръка
БТА

Супермоделът отпразнува 25-ото издание на легендарното си парти в Ню Йорк с петчасова трансформация и звездни гости

Хайди Клум отново привлече вниманието с необикновен костюм за Хелоуин, превръщайки се в гигантска окървавена човешка ръка. Германският супермодел представи новата си трансформация на 31 октомври по време на традиционното си парти в Ню Йорк, което тази година отбеляза своето 25-о издание.

Събитието се проведе в ресторант Cathédrale, където Клум посрещна известни личности от света на модата, музиката и киното. За пореден път обаче именно нейният костюм се превърна в основната атракция на вечерта.

53-годишният модел се появи като огромна отрязана ръка, пресъздаваща собствената ѝ лява ръка.Костюмът включваше дълги червени нокти, реалистични анатомични детайли и имитация на кървава рана в областта на китката.

Впечатление направиха и най-малките подробности – от вените и сухожилията до копията на годежния пръстен, брачната халка и татуировката на пръста ѝ.

Лицето на Клум се виждаше частично през отвора в областта на китката, което правеше преобразяването още по-необичайно.

Подготовката за появата ѝ е отнела около пет-шест часа, като за създаването на костюма тя отново е работила със специалиста по специални ефекти Майк Марино и неговия екип ProRenFX.

Според информация на Vogue идеята е била да бъде пресъздадена собствената ѝ ръка с максимална прецизност, включително характерните ѝ лични детайли.

Необичайна беше и самата поява на супермодела. Тя пристигна придружена от помощници в защитни костюми, по които имаше следи от изкуствена кръв, допълвайки цялостната концепция на преобразяването.

Сред гостите на звездното парти бяха Нийл Патрик Харис и Дейвид Бъртка, Лени Клум, Парис Джаксън, Тейлър Момсен, Маделин Петш, рапърът Offset, Ice-T и съпругата му Коко.

Присъстващите също демонстрираха разнообразни костюми, вдъхновени от популярната култура, киното и модата.

Любопитно впечатление направи появата на бившия модел на Victoria's Secret Карен Мюлдер, която избра да се преобрази като легендарния дизайнер Карл Лагерфелд, използвайки негови лични дрехи.

Съпругът на Хайди Клум - музикантът Том Каулиц, не присъства на тазгодишното парти, тъй като е ангажиран с музикално турне.

Хелоуинските партита на Клум отдавна са се превърнали в едни от най-разпознаваемите звездни събития за празника. През годините тя е впечатлявала с костюми, включващи сложни протези, специални ефекти и часове работа на професионални гримьори.

Сред най-запомнящите се нейни превъплъщения са гигантски червей, паун, извънземно същество и Медуза.

С тазгодишната си трансформация Хайди Клум отбеляза четвърт век от началото на традицията, която превърна хелоуинското ѝ парти в очаквано събитие за световните медии и почитателите на впечатляващите костюми.

Още по темата

Ким Кардашиян се преобрази в дъщеря си за Хелоуин

Ким Кардашиян се преобрази в дъщеря си за Хелоуин

От "Хари Потър" до "Междузвездни войни": Необичаен Хелоуин в Белия дом

От "Хари Потър" до "Междузвездни войни": Необичаен Хелоуин в Белия дом

Хелоуин 2026: Откъде идва празникът и къде да се забавляваме на 31 октомври

Хелоуин 2026: Откъде идва празникът и къде да се забавляваме на 31 октомври

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Лайфстайл

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който личната светлина трябва да стане полезна

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който личната светлина трябва да стане полезна

Повече протеин без скъпи добавки: 10 храни за ежедневното меню

Повече протеин без скъпи добавки: 10 храни за ежедневното меню

Защо се чувстваме самотни в свят, в който сме постоянно свързани?

Защо се чувстваме самотни в свят, в който сме постоянно свързани?

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който казаното сутрин се проверява от делата вечерта

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който казаното сутрин се проверява от делата вечерта

Дара пуска първа нова песен след „Евровизия“

Дара пуска първа нова песен след „Евровизия“

Водещи

„Мяра“: 2,1% е избирателната активност на балотажа към 9:00 часа

„Мяра“: 2,1% е избирателната активност на балотажа към 9:00 часа

  • Преди 3 минути
Ивелин Михайлов: Изборът понякога е между възможното и лошото

Ивелин Михайлов: Изборът понякога е между възможното и лошото

Почти месец продължава издирването на 76-годишна жена от Пловдив

Почти месец продължава издирването на 76-годишна жена от Пловдив

Канело Алварес си върна титлата на световния боксов съвет

Канело Алварес си върна титлата на световния боксов съвет

  • Преди 12 минути
МВР: 415 сигнала за изборни нарушения, 305 от тях са за купуване на гласове

МВР: 415 сигнала за изборни нарушения, 305 от тях са за купуване на гласове

  • Преди 17 минути
В Шумен една машина още в Деня за размисъл се е развалила

В Шумен една машина още в Деня за размисъл се е развалила

Първан Симеонов очаква по-висока активност: Нека дъждът не пречи на гласуването

Първан Симеонов очаква по-висока активност: Нека дъждът не пречи на гласуването

  • Преди 29 минути
Крадец обра месарница в столичния квартал „Редута“ навръх Хелоуин

Крадец обра месарница в столичния квартал „Редута“ навръх Хелоуин

ЦСКА и откриването на стадион „Българска армия" (СНИМКИ)

ЦСКА и откриването на стадион „Българска армия" (СНИМКИ)

  • Преди 40 минути
В Бургас изборите започнаха нормално, една машина в Карнобат е спряла и са преминали на хартия

В Бургас изборите започнаха нормално, една машина в Карнобат е спряла и са преминали на хартия

Един загинал и 14 ранени при катастрофи през последното денонощие

Един загинал и 14 ранени при катастрофи през последното денонощие

  • Преди 53 минути
Цяла избирателна комисия в Монтана се разболели

Цяла избирателна комисия в Монтана се разболели

Дисквалифицираха директния съперник на Никола Цолов в Мексико

Дисквалифицираха директния съперник на Никола Цолов в Мексико

  • Преди 59 минути
Мирчев: Гласувах за президент, който не изпълнява волята на диктатори

Мирчев: Гласувах за президент, който не изпълнява волята на диктатори

  • Преди 60 минути
49 пожара са потушени през последното денонощие, има един пострадал

49 пожара са потушени през последното денонощие, има един пострадал

  • Преди 1 час