Хайди Клум отново шокира за Хелоуин: Превърна се в гигантска отрязана ръка
Супермоделът отпразнува 25-ото издание на легендарното си парти в Ню Йорк с петчасова трансформация и звездни гости
Хайди Клум отново привлече вниманието с необикновен костюм за Хелоуин, превръщайки се в гигантска окървавена човешка ръка. Германският супермодел представи новата си трансформация на 31 октомври по време на традиционното си парти в Ню Йорк, което тази година отбеляза своето 25-о издание.
Събитието се проведе в ресторант Cathédrale, където Клум посрещна известни личности от света на модата, музиката и киното. За пореден път обаче именно нейният костюм се превърна в основната атракция на вечерта.
53-годишният модел се появи като огромна отрязана ръка, пресъздаваща собствената ѝ лява ръка.Костюмът включваше дълги червени нокти, реалистични анатомични детайли и имитация на кървава рана в областта на китката.
Впечатление направиха и най-малките подробности – от вените и сухожилията до копията на годежния пръстен, брачната халка и татуировката на пръста ѝ.
Лицето на Клум се виждаше частично през отвора в областта на китката, което правеше преобразяването още по-необичайно.
Подготовката за появата ѝ е отнела около пет-шест часа, като за създаването на костюма тя отново е работила със специалиста по специални ефекти Майк Марино и неговия екип ProRenFX.
Според информация на Vogue идеята е била да бъде пресъздадена собствената ѝ ръка с максимална прецизност, включително характерните ѝ лични детайли.
Необичайна беше и самата поява на супермодела. Тя пристигна придружена от помощници в защитни костюми, по които имаше следи от изкуствена кръв, допълвайки цялостната концепция на преобразяването.
Сред гостите на звездното парти бяха Нийл Патрик Харис и Дейвид Бъртка, Лени Клум, Парис Джаксън, Тейлър Момсен, Маделин Петш, рапърът Offset, Ice-T и съпругата му Коко.
Присъстващите също демонстрираха разнообразни костюми, вдъхновени от популярната култура, киното и модата.
Любопитно впечатление направи появата на бившия модел на Victoria's Secret Карен Мюлдер, която избра да се преобрази като легендарния дизайнер Карл Лагерфелд, използвайки негови лични дрехи.
Съпругът на Хайди Клум - музикантът Том Каулиц, не присъства на тазгодишното парти, тъй като е ангажиран с музикално турне.
Хелоуинските партита на Клум отдавна са се превърнали в едни от най-разпознаваемите звездни събития за празника. През годините тя е впечатлявала с костюми, включващи сложни протези, специални ефекти и часове работа на професионални гримьори.
Сред най-запомнящите се нейни превъплъщения са гигантски червей, паун, извънземно същество и Медуза.
С тазгодишната си трансформация Хайди Клум отбеляза четвърт век от началото на традицията, която превърна хелоуинското ѝ парти в очаквано събитие за световните медии и почитателите на впечатляващите костюми.