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Сестри Стоеви спечелиха бронзов медал в бадминтона

Сестри Стоеви спечелиха бронзов медал в бадминтона

Най-добрата ни двойка със силно представяне на турнира в Саарбрюкен

Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха бронзови медали на двойки от международния турнир World Tour Super 500 в германския град Саарбрюкен, който бе с награден фонд от 500 000 долара. Петкратните европейски шампионки грабната титлата в тази надпревара през 2018 и 2020 година.

Сестри Стоеви отпаднаха от Световното първенство по бадминтон

Този път участието ми завърши на полуфиналите, където отстъпиха в равностоен двубой на петите в схемата Амалия Джахая Пративи и Сити Фадиа Силва Рамадханти от Индонезия с 16:21, 22:24. Срещата премина изключително оспорвано, а във втория гейм се стигна до 22:22, но азиатките взеха следващите две точки. 

Успешен ден за българския бадминтон отбеляза и Андрей Марков, който завоюва бронзово отличие на Откритото първенство на Словения за младежи и девойки до 19 години. След три поредни победи, петият поставен в схемата Марков загуби на полуфиналите от австриеца Мориц Фогел с 12:21, 20:22, с което донесе поредно силно класиране за страната ни на международната сцена.

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