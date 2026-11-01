Мирчев: Гласувах за президент, който не изпълнява волята на диктатори

"Всеки да излезе и да гласува според собствените си убеждения. Аз днес гласувах за свободна, европейска и демократична България. За президент, който не се притеснява да постави на първо място националния интерес...който не изпълнява волята на диктатори и не се снишава"

Това заяви съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев, след като упражни правото си на глас. Той заяви, че по време на кампанията са чути "само лъжи" от хора, които искат да управляват чрез разделение.

Мирчев обяви, че наблюдатели от ДБ са получили сигнали за купуване на гласове от няколко области в страната. Сигналите ще бъдат препратени към "Ти броиш", за да бъдат проверени.

"В последните часове имаме изключително голяма активност по отношение на купуването на гласове. Много сигнали от наши местни организации в област Ловеч, Стара Загора, Бургас. За бизнесмени, свързани с управляващите, които упражняват натиск и се опитват да правят контролиран вот. Надяваме се полицията да не действа спрямо волята на управляващите, а да пресече опитите за купен вот както беше при служебния кабинет", поясни Мирчев.