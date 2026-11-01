Новини
Търси
Подкаст
Общество

Един загинал и 14 ранени при катастрофи през последното денонощие

Един загинал и 14 ранени при катастрофи през последното денонощие
pixabay

В столицата са регистрирани 28 пътни произшествия, а от началото на годината при катастрофи в страната са загинали 412 души

При 12 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие един човек е загинал, а други 14 са пострадали. Това съобщават от МВР на официалния сайт на ведомството.

В столицата са отчетени 28 катастрофи, две от които тежки, а останалите 26 - леки. При инцидентите са ранени двама души.

Статистиката от началото на октомври показва, че жертвите на пътя са 49, а пострадалите - 746. От началото на годината при катастрофи в страната са загинали 412 души, а 7149 са ранени.

Още по темата

Тежка катастрофа на АМ „Европа“: кола се вряза под ремарке на камион

Тежка катастрофа на АМ „Европа“: кола се вряза под ремарке на камион

Инцидент с камион и разпилян товар затрудняват движението по АМ „Хемус“ към София

Инцидент с камион и разпилян товар затрудняват движението по АМ „Хемус“ към София

49 пожара са потушени през последното денонощие, има един пострадал

49 пожара са потушени през последното денонощие, има един пострадал

Инцидент на "Хемус" край Врачеш: Трафикът към Варна преминава в една лента

Инцидент на "Хемус" край Врачеш: Трафикът към Варна преминава в една лента

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Почти месец продължава издирването на 76-годишна жена от Пловдив

Почти месец продължава издирването на 76-годишна жена от Пловдив

Крадец обра месарница в столичния квартал „Редута“ навръх Хелоуин

Крадец обра месарница в столичния квартал „Редута“ навръх Хелоуин

49 пожара са потушени през последното денонощие, има един пострадал

49 пожара са потушени през последното денонощие, има един пострадал

ЦИК: Секциите в страната отвориха без затруднения, на места машините работят на батерии

ЦИК: Секциите в страната отвориха без затруднения, на места машините работят на батерии

Тежка катастрофа на АМ „Европа“: кола се вряза под ремарке на камион

Тежка катастрофа на АМ „Европа“: кола се вряза под ремарке на камион

Водещи

„Мяра“: 2,1% е избирателната активност на балотажа към 9:00 часа

„Мяра“: 2,1% е избирателната активност на балотажа към 9:00 часа

  • Преди 4 минути
Ивелин Михайлов: Изборът понякога е между възможното и лошото

Ивелин Михайлов: Изборът понякога е между възможното и лошото

Почти месец продължава издирването на 76-годишна жена от Пловдив

Почти месец продължава издирването на 76-годишна жена от Пловдив

Канело Алварес си върна титлата на световния боксов съвет

Канело Алварес си върна титлата на световния боксов съвет

  • Преди 13 минути
МВР: 415 сигнала за изборни нарушения, 305 от тях са за купуване на гласове

МВР: 415 сигнала за изборни нарушения, 305 от тях са за купуване на гласове

  • Преди 18 минути
В Шумен една машина още в Деня за размисъл се е развалила

В Шумен една машина още в Деня за размисъл се е развалила

Първан Симеонов очаква по-висока активност: Нека дъждът не пречи на гласуването

Първан Симеонов очаква по-висока активност: Нека дъждът не пречи на гласуването

  • Преди 30 минути
Крадец обра месарница в столичния квартал „Редута“ навръх Хелоуин

Крадец обра месарница в столичния квартал „Редута“ навръх Хелоуин

ЦСКА и откриването на стадион „Българска армия" (СНИМКИ)

ЦСКА и откриването на стадион „Българска армия" (СНИМКИ)

  • Преди 40 минути
В Бургас изборите започнаха нормално, една машина в Карнобат е спряла и са преминали на хартия

В Бургас изборите започнаха нормално, една машина в Карнобат е спряла и са преминали на хартия

Един загинал и 14 ранени при катастрофи през последното денонощие

Един загинал и 14 ранени при катастрофи през последното денонощие

  • Преди 53 минути
Цяла избирателна комисия в Монтана се разболели

Цяла избирателна комисия в Монтана се разболели

Дисквалифицираха директния съперник на Никола Цолов в Мексико

Дисквалифицираха директния съперник на Никола Цолов в Мексико

  • Преди 1 час
Мирчев: Гласувах за президент, който не изпълнява волята на диктатори

Мирчев: Гласувах за президент, който не изпълнява волята на диктатори

  • Преди 1 час
49 пожара са потушени през последното денонощие, има един пострадал

49 пожара са потушени през последното денонощие, има един пострадал

  • Преди 1 час