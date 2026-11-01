Един загинал и 14 ранени при катастрофи през последното денонощие

При 12 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие един човек е загинал, а други 14 са пострадали. Това съобщават от МВР на официалния сайт на ведомството.

В столицата са отчетени 28 катастрофи, две от които тежки, а останалите 26 - леки. При инцидентите са ранени двама души.

Статистиката от началото на октомври показва, че жертвите на пътя са 49, а пострадалите - 746. От началото на годината при катастрофи в страната са загинали 412 души, а 7149 са ранени.