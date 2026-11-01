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В Шумен една машина още в Деня за размисъл се е развалила

В Шумен една машина още в Деня за размисъл се е развалила
Снимка: БТА

В 98 секции с голям брой избиратели по списък има по две машини

Една от машините в СИК № 4 във Върбица не работи. Това е установено в Деня за размисъл, но гласуването в тази секция продължава с втората машина, съобщиха от РИК-Шумен.

Изборният ден е започнал във всички секции на територията на областта. Те са отворили в 7:00 часа с необходимия кворум за провеждане на изборния ден. Първият гласоподавател е в СИК № 90 в Шумен. Той е гласувал в 7:05 ч.

Както и на първия тур, избирателите гласуват в 295 стационарни и 22 подвижни изборни секции. С право на глас в областта са 185 537 души. Гласуването навсякъде е с машини. Доставени са 345 устройства. В 98 секции с голям брой избиратели по списък има по две машини.

За опазването на обществения ред, сигурността на гражданите и охраната на изборните помещения са ангажирани над 350 служители на МВР. В ОД на МВР-Шумен са сформирани 31 мобилни групи, в състава на които участват разследващи полицаи, служители на охранителна и криминална полиция. Те следят за спазването на обществения ред и ще реагират на сигнали за нарушения на Изборния кодекс, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.

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