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Божидар Божанов: Гласувах за истината, защото лъжата носи разделение

Божидар Божанов: Гласувах за истината, защото лъжата носи разделение
Снимка: БТА

Гласувах европейският път на България да е сигурен и неотклонен, каза той

"Гласувах за истината, защото лъжата носи разделение. Истината може да обедини нацията. Гласувах европейският път на България да е сигурен и неотклонен". Това заяви депутатъ от ДБ Божидар Божанов след като упражни правото си на вот на балотажа за избор на президент.

"България е част от най-силните съюзи в света. Когато ни се предлага помощ, например - да унищожим морски дронове на руската федерация, да се възползваме от тази помощ, да не чакаме да потопят кораби", каза Божанов и даде пример случката в края на седмицата с контейнеровоза 

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