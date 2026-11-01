Полицията в Шумен предупреди за измамни имейли с фалшиви глоби за нарушения на пътя

За измамни имейли, в които получателите се уведомяват за предполагаеми нарушения на Закона за движението по пътищата, предупреди говорителят на Областната дирекция на МВР - Шумен Ася Йорданова. Съобщенията може да съдържат препратки към фалшиви интернет страници, както и искания за лични данни или плащания. По този начин извършителите се опитват да заблудят хората и да получат достъп до тяхна лична или финансова информация, обясни Йорданова.

Пред БТА тя посочи, че авторите на имейлите неправомерно използват логото на МВР. Чрез него те създават впечатление, че съобщенията са изпратени от Министерството на вътрешните работи и Медицинския институт на МВР.

„Не отваряйте подозрителни имейли и не кликвайте върху линкове или прикачени файлове в тях. Не предоставяйте лични данни, данни за банкови карти, пароли или друга чувствителна информация. Не извършвайте плащания въз основа на подобни съобщения, без да проверите достоверността им чрез официалните канали. Проверявайте внимателно адреса на подателя и не се доверявайте единствено на името или логото, изписани в съобщението“, призова говорителят на полицията в Шумен.

От МВР уточняват, че гражданите не получават уведомления за установени пътни нарушения по начина, описан в измамните имейли. Такива съобщения не изпраща и Медицинският институт на ведомството. При получаване на подобно съобщение хората не трябва да отговарят, да изпълняват посочените указания или да отварят съдържащите се в него препратки. Препоръчва се имейлът да бъде маркиран като спам или опит за фишинг, подчерта Йорданова.

Още през май т.г. полицията в Шумен предупреди за опити за измами чрез съобщения, съдържащи информация за глоби.

През октомври отново бяха отправени предупреждения за нови схеми за финансови измами. При тях фирми и организации са призовавани да превеждат суми по договори с клиенти или партньори на нова банкова сметка, посочена в имейл.