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Трагедията, която промени Сърбия: Две години от рухването на козирката в Нови Сад

Трагедията, която промени Сърбия: Две години от рухването на козирката в Нови Сад
стопкадър/БНТ 1

Студентите организират три шествия към железопътната гара, където в 11:52 ч. местно време ще почетат паметта на 16-те загинали.

Две години след рухването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души, Сърбия отново си спомня за трагедията, поставила началото на мащабни антиправителствени протести и силно обществено недоволство.

На 1 ноември 2026 г. сръбските студенти организират възпоменателни прояви в памет на жертвите, съобщава БНТ.

Предвижда се участниците да се съберат на три различни места в Нови Сад, откъдето да потеглят в отделни шествия към железопътната гара – мястото, на което преди две години се разигра трагедията.

В 11:52 ч. местно време ще бъде почетена паметта на 16-те загинали. Часът е символичен, тъй като съответства на момента, в който на 1 ноември 2024 г. рухна козирката на гарата.

Инцидентът предизвика широко обществено възмущение и постави въпроси за отговорността на институциите, безопасността на обществените съоръжения и контрола върху строителните дейности.

Последвалите демонстрации постепенно прераснаха в масово протестно движение, в което водеща роля поеха сръбските студенти.

Недоволството излезе извън рамките на исканията за изясняване на причините за трагедията и се превърна в по-широк обществен протест, насочен към управлението и работата на държавните институции.

Студентското движение се превърна във важен участник в политическия живот на Сърбия, като привлече подкрепа от различни обществени групи.

Според информацията на БНТ подкрепената от студентите „Студентска листа“ е спечелила предсрочните парламентарни избори на 25 октомври 2026 г. Така движението, възникнало след трагедията, е оказало влияние не само върху обществените протести, но и върху политическите процеси в страната.

Днешното възпоменание се провежда на фона на тези промени, като за участниците то остава преди всичко повод да отдадат почит на загиналите.

Две години след инцидента в Нови Сад паметта за 16-те жертви продължава да обединява граждани и студенти, а трагедията остава един от символите на общественото недоволство и исканията за институционална отговорност в Сърбия.

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