Машина спря в секция в Ботевград, преминаха изцяло към хартиени бюлетини

В секция № 41 в Ботевград гласуването продължава само с хартиени бюлетини, след като машината е спряла да работи. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия Иванка Андреева, цитирана от БТА.

Междувременно електрозахранването в община Сливница е възстановено, след като електроразпределителното дружество е отстранило аварията. В началото на изборния ден секциите там бяха без ток, а машините работеха на батерии.

В останалите общини в Софийска област вотът е започнал нормално и спокойно, като всички машини са стартирали успешно, посочи Андреева.

Право на глас в Софийска област имат 190 472 души, а за втория тур на изборите за президент и вицепрезидент са разкрити 407 секции.