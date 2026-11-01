Член на СИК в Турция не се яви на работа, очакват решение на ЦИК

Два часа вече от началото на изборния ден в Турция. Южната ни съседка е с един час напред от България, съобщи БНТ.

Всички 22 секции в района на Истанбул започнаха работа нормално в 7:00 часа сутринта. В училището в квартал "Авджълар" се чака решение на ЦИК, тъй като един от членовете на секционната комисия не се яви, но така или иначе комисията има кворум и това не пречи на процеса по гласуването.

Големият въпрос за Турция е дали избирателната активност ще бъде по-висока, отколкото на първия тур. До момента в тази секция са гласували 18 души. Иначе 7000 гласуваха в Турция на първия тур. Заявките са да има леко по-висока избирателна активност. Първите часове от деня не показват засилен интерес към втория тур на президентските избори у нас, но това може би се дължи и на мрачното и облачно време в Истанбул.