Асен Василев: Крайно време е да проветрим президентството

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев упражни правото си на глас като пред журналисти заяви, че е "крайно време е да проветрим президентството" и 9 години били достатъчни, за да се разбере какво може единият кандидат.

Василев определи ниската избирателна активност като вот на недоверие на правителството и даде примери за "лъжи" на кабинета "Радев".

ПП подкрепиха кандидатурата на двойката Андрей Гюров и Георги Кандев, по-късно те получиха подкрепата и на ГЕРБ.