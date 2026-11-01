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Асен Василев: Крайно време е да проветрим президентството

Асен Василев: Крайно време е да проветрим президентството

Председателят на ПП определи ниската избирателна активност като вот на недоверие на правителството

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев упражни правото си на глас като пред журналисти заяви, че е "крайно време е да проветрим президентството" и 9 години били достатъчни, за да се разбере какво може единият кандидат.

Василев определи ниската избирателна активност като вот на недоверие на правителството и даде примери за "лъжи" на кабинета "Радев".

ПП подкрепиха кандидатурата на двойката Андрей Гюров и Георги Кандев, по-късно те получиха подкрепата и на ГЕРБ.

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