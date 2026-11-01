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Ниска активност и засилено полицейско присъствие в Буковлък, местни обвързват вота с пари

Ниска активност и засилено полицейско присъствие в Буковлък, местни обвързват вота с пари

От полицията съобщават, че няма задържани купувачи на гласове

При изключително ниска избирателна активност и засилено полицейско присъствие протича балотажът на президентските избори в плевенското село Буковлък. От полицията съобщават, че няма задържани купувачи на гласове.

Част от местните жители открито обвързват участието си във вота с получаването на пари. Те посочват липсата на финансов стимул като причина да не отидат до урните в дъждовния ден.

„Не дават пари, научиха ги по 50 евро. Сега нема, нема кой да гласува. Като кажат, че дават и ние отиваме, ние сме 8 човека тук, ама никой не е одил от наште“, казва Илийчо Бечев.

Друг жител на селото — Златко Бенов, също твърди, че за президентския вот не се предлагат пари.

„То не беше бизнес, беше схема. Истината ви казвам — за президентски избори никой не предлага пари. Никой няма да гласува, току-що го обсъдихме това, бях на гости“, заявява той.

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