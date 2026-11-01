"Размразиха" Марая Кери: Коледният сезон официално започна

Хелоуин приключи, а Марая Кери официално даде начало на коледния сезон. На 1 ноември американската певица спази превърналата се в традиция ежегодна изненада за своите почитатели, като публикува ново видео в Instagram с добре познатото послание "IT'S TIME!" ("Време е!").

Тази година изпълнителката избра необичаен начин да постави началото на празничното настроение. Видеото започва с мрачна атмосфера и пънк рок изпълнение в бар в Ню Йорк, което напомня за току-що отминалия Хелоуин.

С настъпването на полунощ обстановката се променя и отстъпва място на коледната магия. Марая Кери се появява като украса на върха на огромна коледна елха, а на заден план прозвучава емблематичният ѝ хит All I Want for Christmas Is You.

Публикацията е придружена от краткото послание "IT'S TIME!!!!", както и от празнични емоджита. Само за кратко време видеото събира стотици хиляди харесвания и хиляди коментари от фенове, които отдавна очакват ежегодното завръщане на певицата.

През последните години 1 ноември се превърна в неофициално начало на коледния сезон за почитателите на Марая Кери. Всяка година, непосредствено след Хелоуин, тя публикува тематично видео, с което символично обявява, че е дошло времето за коледна музика, украса и празнично настроение.

Традицията вдъхновява и популярната шега в социалните мрежи, че певицата прекарва останалата част от годината "замразена", докато не настъпи моментът отново да изпее най-известната си коледна песен.

Хитът All I Want for Christmas Is You излиза през 1994 г. като част от албума Merry Christmas и постепенно се превръща в една от най-разпознаваемите коледни песни в света. Десетилетия след премиерата си той продължава да се завръща в музикалните класации всяка зима.

Именно огромната популярност на песента носи на Марая Кери прозвището "Кралицата на Коледа", с което певицата е широко известна сред феновете си.

Новото видео за 2026 г. продължава традицията, но добавя и различен творчески подход, като противопоставя мрачната атмосфера на Хелоуин на ярките цветове и празничното настроение на Коледа.

И докато до 25 декември остават още седмици, за почитателите на Марая Кери празничният сезон вече е започнал. Певицата отново напомни, че според нейната традиция Коледа започва още на 1 ноември.