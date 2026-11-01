Българите в Лондон излязоха да гласуват: Опашки пред посолството

Опашки от български граждани се образуваха пред посолството на България в Лондон в деня на президентския балотаж. Още преди официалното начало на изборния ден пред дипломатическата мисия имаше желаещи да упражнят правото си на глас, съобщава NOVA.

Сред първите избиратели са били хора, които са пристигнали непосредствено след нощна смяна, както и българи, решили да гласуват, преди да започнат работния си ден.

В сградата на българското посолство са разкрити четири избирателни секции, в които гласуването продължава активно. Преди обед пред тях се образуват опашки, като избирателите изчакват реда си, за да подадат своя вот.

Секцията в българското посолство традиционно е сред местата с висока избирателна активност във Великобритания. На първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври, в една от секциите там са гласували 415 души.

Общо 82 избирателни секции са разкрити на територията на Великобритания за настоящия вот. Очакванията са броят на гласуващите да се увеличи през следобедните часове.

На първия тур миналата неделя 12 161 български граждани са упражнили правото си на глас във Великобритания. Това е приблизително два пъти по-малко в сравнение с отчетената активност през април.

Една от причините за по-слабото участие е било лошото време. Силна буря е засегнала части от страната, а в Шотландия и Северна Ирландия властите са призовали гражданите да ограничат излизанията си.

За разлика от предходната неделя, днес не се очаква метеорологичните условия да затруднят гласуването на българите на Острова.

През предишни изборни години българските граждани във Великобритания са чакали с часове пред избирателните секции, особено когато броят на местата за гласуване е бил значително по-малък.

Част от избирателите, разговаряли с NOVA, изразяват разочарование от ниската активност на първия тур. Те се надяват на балотажа повече български граждани да упражнят правото си на глас.

Гласуването във Великобритания продължава, като окончателните данни за избирателната активност ще станат ясни след приключването на изборния ден.