Изборният ден започна, България избира седмия президент

Българските граждани гласуват днес на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент. За подкрепата на избирателите се състезават двойките Андрей Гюров – Георги Кандев и Илияна Йотова – Кирил Вълчев.

До балотажа се стигна, след като миналата неделя нито една от 27-те кандидатпрезидентски двойки не събра необходимата подкрепа за победа на първи тур. Право да гласуват имат близо 6,6 милиона души.

Изборният ден започна в 7:00 часа

Избирателните секции отварят в 7:00 ч., а гласуването приключва в 20:00 ч. Ако пред секцията има чакащи избиратели, изборният ден може да бъде удължен, но най-късно до 21:00 ч., предвижда хронограмата на Централната избирателна комисия.

Същите часове важат и за секциите зад граница, съобразно местното време.

Над 11 600 машини за гласуване в страната

Машинно гласуване е предвидено в 9373 секции в България, като в 2249 от тях ще има по две устройства. Общият брой на машините е 11 622.

С решение от 30 юли 2026 г. Народното събрание въведе изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели.

Хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще могат да упражнят правото си на вот в определените за целта места. Те са разположени предимно на първите етажи на сградите, в които се помещават секционните избирателни комисии.

Къде гласуват българите в чужбина

Адресите на секциите извън страната са публикувани на сайта на Министерството на външните работи и в приложението на ЦИК за президентските избори „Избори 360°“.

На 30 юли парламентът отмени ограничението за разкриване на до 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз.

Окончателните резултати — до три дни след вота

Преброяването на гласовете започва веднага след обявяването на края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч. Секционните комисии установяват резултатите, съставят протоколи и ги предават на съответните районни избирателни комисии. Аналогична е процедурата и за секциите зад граница.

ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след гласуването.