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Йотова за споразумението на Гюров с Украйна: Изпратиха ми го по Viber от влака

Йотова за споразумението на Гюров с Украйна: Изпратиха ми го по Viber от влака
Стопкадър

Президентът разказа нови подробности около подписването на документа в Киев и заяви, че е научила за посещението на служебния премиер от медиите

Илияна Йотова разкри нови подробности около подписването на десетгодишното споразумение между България и Украйна от служебния премиер Андрей Гюров. В интервю за Мартин Карбовски тя заяви, че не е била предварително уведомена за посещението му в Киев, а впоследствие е получила документа чрез приложението Viber.

"Той беше предишната вечер, за да говорим за изборите, за подготовката, за организацията, и на другия ден аз от вас, медиите, научих, че с влак е отишла една голяма българска делегация начело с министър-председателя в Украйна", разказа Йотова.

По думите ѝ първоначално дори не е било ясно какъв точно документ е подписан.

"Една от неговите сътруднички, вече на връщане с влака към България, тъй като те го нямаха, тя ми го снима на телефона си и ми го изпрати на Viber. И аз го пазя", заяви тя.

Йотова определи начина на комуникация между институциите като недопустим.

"Не съм го разказвала това, защото това е срам за държавата", коментира президентът.

Тя отново разкритикува подписването на споразумението непосредствено преди изборите и настоя, че в него има ангажименти, свързани с реакторите от АЕЦ "Белене", финансово сътрудничество и производството на дронове.

Йотова заяви още, че според нея документът е бил подготвен две години по-рано и е трябвало да бъде обсъден от Народното събрание преди подписването.

Гюров вече отхвърли подобни обвинения по време на президентския дебат по БНТ, като заяви, че споразумението е рамково и не предвижда изпращане на български военнослужещи в Украйна.

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