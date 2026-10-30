Канада и ЕС подготвят безпрецедентно партньорство, Карни очаква преговорите да приключат през юни

Канадският премиер Марк Карни очаква преговорите с Европейския съюз за създаване на нов модел на партньорство да приключат през юни. Предложението предвижда Канада да получи статут на първата "асоциирана страна членка" на блока, без да се присъединява към него като пълноправен член. Това съобщава Асошиейтед прес.

Карни обяви, че ще участва в среща на европейските лидери през юни, на която се очаква да бъдат финализирани разговорите за бъдещите отношения. Той подчерта, че целта е да бъде изградено възможно най-тясно партньорство, без формално присъединяване на Канада към Съюза.

"Паралелно с това работим за изграждането на възможно най-дълбокото партньорство, без да се стига до присъединяване към Съюза - с превръщането на Канада в първата асоциирана страна членка на ЕС", заяви Карни.

В съвместната декларация, публикувана след двудневната среща на върха в Монреал, обаче не се споменава подобен статут. Вместо това лидерите са се договорили до следващата си среща през 2027 г. да определят параметрите на "все по-тясно асоцииране".

Канадският премиер съобщи, че през март министри от неговото правителство и европейски комисари ще проведат среща, за да ускорят преговорите. След това Карни ще участва в заседанията на Европейския съвет през юни.

Инициативата "Алианс за бъдещето", поставена от Карни, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, цели да задълбочи икономическите и отбранителните връзки между Канада и ЕС. Лидерите отчетоха напредък в дигиталната търговия, европейските инвестиции в канадските критични минерални ресурси и сътрудничеството в областта на изкуствения интелект. И двете страни търсят начини да намалят икономическата си зависимост от външни партньори.

Канада и ЕС са приключили съществената част от преговорите по споразумение за дигитална търговия. То трябва да улесни дейността на компаниите от двете страни на Атлантическия океан и обмена на данни между тях.

Постигнат е напредък и по споразумението между Канада и Европейската инвестиционна банка за насърчаване на европейските инвестиции в канадски критични минерални ресурси. Суровините имат ключово значение за различни индустрии, включително производството на електромобили и отбранителния сектор.

Канада ще се присъедини и към европейска инициатива за разработване на свръхмощни изчислителни системи. Според Карни това ще даде възможност за значително ускоряване на научните изследвания. Той посочи, че европейският суперкомпютър "ЮПИТЕР" може да извърши за един ден изчисления, за които най-мощният канадски научен компютър би се нуждаел от шест месеца.

Коща определи бъдещия алианс като най-тясното партньорство, което ЕС е установявал с държава извън Съюза. Сътрудничеството ще обхваща търговията, научните изследвания и сигурността. Развитието му се случва на фона на търговската политика на американския президент Доналд Тръмп, която изостря отношенията на Вашингтон с традиционните му съюзници.

"Канада безспорно е най-европейската от всички неевропейски държави", каза Коща.

Урсула фон дер Лайен подчерта, че общите ценности, а не географското положение, трябва да бъдат водещи при определянето на партньорствата между държавите.

"Не е толкова важно къде се намират държавите на картата. Важно е какви ценности защитават и каква позиция заемат в международните отношения", каза Фон дер Лайен.

Карни от своя страна заяви, че алиансът ще укрепи суверенитета на Канада и Европа и ще повиши способността им да се справят с икономически сътресения.

"Преди всичко става дума за суверенитет. За способността ни да живеем живота си така, както ние желаем", заяви канадският премиер.

Фон дер Лайен подкрепя идеята Канада да получи статут на първата "асоциирана страна членка" на ЕС, въпреки съпротивата на някои европейски правителства срещу подобно определение. Тя заяви, че Брюксел иска да изгради възможно най-близки отношения с Отава, без страната да става пълноправен член на Съюза.

"Искаме Канада да бъде възможно най-близък партньор на ЕС. Знаем, че Канада не може да бъде пълноправен член на ЕС, но целта ни е да изградим отношения, които да бъдат възможно най-близки", заяви тя.

Освен споразумението за дигитална търговия, което ще улесни канадските компании при онлайн продажбата на стоки в Европа, двете страни са приключили и преговорите по договореност в областта на конкуренцията. Целта е да бъдат ограничени нелоялните и антиконкурентните практики и да се намалят цените за потребителите.

Канада и ЕС ще проучат и възможността за свързване на системите си за незабавни плащания, което би позволило по-бързи и по-евтини трансгранични парични преводи.

В по-широк план инициативата "Алианс за бъдещето" може да бъде разширена и с други държави, които споделят сходни възгледи и ценности. Канада и ЕС обаче ще останат в основата на партньорството.

Енергетиката и инфраструктурата също са част от договореностите. Лидерите са се споразумели да проучат възможностите за доставки на канадски втечнен природен газ за Европа и за изграждане на нови подводни кабели, свързващи Канада, Европа и Азия.

В образованието двете страни ще започнат преговори за разширяване на участието на канадски студенти в европейската програма за обмен "Еразъм+". Ще бъдат разгледани и възможности за улесняване на обучението и трудовата реализация на младите хора от двете страни на Атлантическия океан.

Партньорството предвижда и ново споразумение за гранична сигурност. Канада и ЕС са поели ангажимент да засилят сътрудничеството си в отбраната, киберсигурността, сигурността в Арктика и противодействието на чуждестранната намеса.

Инициативата обаче може да доведе до допълнително напрежение в отношенията със САЩ. Доналд Тръмп намекна, че партньорството между Канада и ЕС може да бъде възприето като "враждебен акт", и заплаши с налагане на мита върху Европа, ако прецени, че то е насочено срещу американските интереси.

Зависимостта на Канада от американския пазар остава сериозно предизвикателство пред плановете на Карни за диверсификация на търговията. През 2025 г. САЩ са били дестинация за 71,7% от канадския износ на стоки.

Канадският премиер си е поставил за цел да удвои износа на страната към други държави през следващото десетилетие, което прави задълбочаването на отношенията с ЕС важна част от стратегията на Отава за намаляване на зависимостта от американския пазар.