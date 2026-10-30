Русия преговаря с четири африкански държави за изграждането на атомни електроцентрали

Русия води преговори с четири африкански държави за изграждането на големи атомни електроцентрали и е готова да предлага ядрени мощности с различни конфигурации и капацитет. Това съобщи ръководителят на руската държавна корпорация "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.

По думите му компанията обсъжда изграждането на големи ядрени мощности с Уганда, Гана, Етиопия и Египет. "Нашето партньорство се основава на принципа, че Африка е разнообразен континент и подхождаме индивидуално към всяка държава, като сътрудничеството надхвърля рамките на един-единствен проект", посочи Лихачов.

Ядрената енергетика беше сред основните теми на третата среща на върха Русия - Африка, която се проведе тази седмица в Москва. Във форума участваха представители на около 50 африкански държави, сред които държавни и правителствени ръководители. Срещата се провежда от 2019 г. и е част от усилията на Москва да разшири политическите и икономическите си отношения с африканския континент.

След форума руският президент Владимир Путин заяви, че африканските държави проявяват значителен интерес към изграждането на атомни електроцентрали, малките ядрени технологии и използването на ядрената енергия в медицината и селското стопанство.

Лихачов съобщи още, че девет африкански държави са заявили "значителен интерес" към разработваната от "Росатом" технология за плаващи атомни електроцентрали. Компанията я представя като възможност за крайбрежните държави да развият ядрена енергетика. По думите му по-конкретни преговори се водят с Египет, Танзания, Того и Намибия.

Към момента в Африка функционира само една атомна електроцентрала - АЕЦ "Кьоберг" в Южна Африка. Тя е изградена с френска технология и е въведена в експлоатация в средата на 80-те години на XX век.

В Египет "Росатом" вече изгражда първата атомна електроцентрала в страната - проекта "Ел Дабаа", който предвижда четири реактора. Обсъжда се възможността броят им да бъде увеличен до шест, съобщава Ройтерс.