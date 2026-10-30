Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Русия преговаря с четири африкански държави за изграждането на атомни електроцентрали

Русия преговаря с четири африкански държави за изграждането на атомни електроцентрали
Снимка: AP/БТА

"Росатом" обсъжда проекти в Уганда, Гана, Етиопия и Египет, а още девет държави са проявили интерес към руската технология за плаващи атомни електроцентрали

Русия води преговори с четири африкански държави за изграждането на големи атомни електроцентрали и е готова да предлага ядрени мощности с различни конфигурации и капацитет. Това съобщи ръководителят на руската държавна корпорация "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.

По думите му компанията обсъжда изграждането на големи ядрени мощности с Уганда, Гана, Етиопия и Египет. "Нашето партньорство се основава на принципа, че Африка е разнообразен континент и подхождаме индивидуално към всяка държава, като сътрудничеството надхвърля рамките на един-единствен проект", посочи Лихачов.

Ядрената енергетика беше сред основните теми на третата среща на върха Русия - Африка, която се проведе тази седмица в Москва. Във форума участваха представители на около 50 африкански държави, сред които държавни и правителствени ръководители. Срещата се провежда от 2019 г. и е част от усилията на Москва да разшири политическите и икономическите си отношения с африканския континент.

След форума руският президент Владимир Путин заяви, че африканските държави проявяват значителен интерес към изграждането на атомни електроцентрали, малките ядрени технологии и използването на ядрената енергия в медицината и селското стопанство.

Лихачов съобщи още, че девет африкански държави са заявили "значителен интерес" към разработваната от "Росатом" технология за плаващи атомни електроцентрали. Компанията я представя като възможност за крайбрежните държави да развият ядрена енергетика. По думите му по-конкретни преговори се водят с Египет, Танзания, Того и Намибия.

Към момента в Африка функционира само една атомна електроцентрала - АЕЦ "Кьоберг" в Южна Африка. Тя е изградена с френска технология и е въведена в експлоатация в средата на 80-те години на XX век.

В Египет "Росатом" вече изгражда първата атомна електроцентрала в страната - проекта "Ел Дабаа", който предвижда четири реактора. Обсъжда се възможността броят им да бъде увеличен до шест, съобщава Ройтерс.

Още по темата

„Росатом“: Новите мощности на АЕЦ „Пакш“ ще могат да работят и при ниски води на Дунав

„Росатом“: Новите мощности на АЕЦ „Пакш“ ще могат да работят и при ниски води на Дунав

Г-20 се събра в Атланта на фона на напрежение между Русия, Европа и САЩ

Г-20 се събра в Атланта на фона на напрежение между Русия, Европа и САЩ

Путин обвини Запада в неоколониализъм и обяви Русия за по-добрия партньор на Африка

Путин обвини Запада в неоколониализъм и обяви Русия за по-добрия партньор на Африка

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Гърция удължава субсидиите за горивата до 15 ноември, мярката ще струва 35 млн. евро

Гърция удължава субсидиите за горивата до 15 ноември, мярката ще струва 35 млн. евро

Златото и среброто поевтиняха до най-ниските си нива от близо година

Златото и среброто поевтиняха до най-ниските си нива от близо година

Иван Василев: Министерства работят заедно, за да ускорят достъпа на българските иновативни компании до пазара

Иван Василев: Министерства работят заедно, за да ускорят достъпа на българските иновативни компании до пазара

Абровски: Подпомагането в бъдещата Обща селскостопанска политика ще бъде различно

Абровски: Подпомагането в бъдещата Обща селскостопанска политика ще бъде различно

Историческата криптоатака: Съмненията са, че зад нея стоят севернокорейски хакери

Историческата криптоатака: Съмненията са, че зад нея стоят севернокорейски хакери

Водещи

Президентът на Полша прекъсна визитата си в чужбина заради полицейска акция в Конституционния съд

Президентът на Полша прекъсна визитата си в чужбина заради полицейска акция в Конституционния съд

  • Преди 42 минути
Канада и ЕС подготвят безпрецедентно партньорство, Карни очаква преговорите да приключат през юни

Канада и ЕС подготвят безпрецедентно партньорство, Карни очаква преговорите да приключат през юни

  • Преди 46 минути
Йотова за споразумението на Гюров с Украйна: Изпратиха ми го по Viber от влака

Йотова за споразумението на Гюров с Украйна: Изпратиха ми го по Viber от влака

  • Преди 48 минути
Русия преговаря с четири африкански държави за изграждането на атомни електроцентрали

Русия преговаря с четири африкански държави за изграждането на атомни електроцентрали

  • Преди 54 минути
Гюров: 45% от твърденията на Йотова в дебата са неверни

Гюров: 45% от твърденията на Йотова в дебата са неверни

  • Преди 1 час
Хутите атакуваха с балистични ракети летище и президентски дворец в Йемен

Хутите атакуваха с балистични ракети летище и президентски дворец в Йемен

  • Преди 1 час
Най-важното от света на 30.10.2026 г.

Най-важното от света на 30.10.2026 г.

  • Преди 1 час
Най-важното от България на 30.10.2026 г.

Най-важното от България на 30.10.2026 г.

  • Преди 1 час
Километрично задръстване на Ботевградско шосе в посока АМ "Хемус"

Километрично задръстване на Ботевградско шосе в посока АМ "Хемус"

  • Преди 1 час
Google изпраща AI чипове в Космоса с планове за изграждане на центрове за данни

Google изпраща AI чипове в Космоса с планове за изграждане на центрове за данни

  • Преди 2 часа
Г-20 се събра в Атланта на фона на напрежение между Русия, Европа и САЩ

Г-20 се събра в Атланта на фона на напрежение между Русия, Европа и САЩ

  • Преди 2 часа
Най-важното от спорта на 30.10.2026 година

Най-важното от спорта на 30.10.2026 година

  • Преди 2 часа
Китай строи един от най-дългите подводни железопътни тунели в света

Китай строи един от най-дългите подводни железопътни тунели в света

  • Преди 2 часа
САЩ одобриха потенциална продажба на ракети за "Пейтриът" на Украйна за 2,1 млрд. долара

САЩ одобриха потенциална продажба на ракети за "Пейтриът" на Украйна за 2,1 млрд. долара

  • Преди 2 часа
България получи първия от седем военни кораба за противоминна борба

България получи първия от седем военни кораба за противоминна борба

  • Преди 2 часа