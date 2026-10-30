Новини
Търси
Подкаст
Свят

Най-важното от света на 30.10.2026 г.

Най-важното от света на 30.10.2026 г.
Снимка: AP/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-важното от международните новини, които се е случиха днес

Лагерът на израелския премиер Бенямин Нетанхяу печели изборите в Израел, но с много по-малък резултат от необходимия, за да запази мнозинството си в Кнесета. Това показват окончателните резултати от парламентарните избори. Дясната и крайнодясна коалиция на Нетаняху спечели 53 места в 120-местния Кнесет, а партията на премиера "Ликуд" остава най-голямата партия с 27 места. Опозиционният блок, воден от центриста Гади Айзенкот печели 48 места.

През последните седмици представители на Пентагона са призовали няколко европейски съюзници в НАТО да бъдат по-внимателни в публичните си изявления за заплахата, която представлява Русия. Според американската страна част от изказванията на европейски политици създават допълнително напрежение и могат да навредят на сигурността в Европа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази очакване, че конфликтът с Иран ще приключи в близко бъдеще, но не посочи по какъв начин може да бъде постигнато това. Изявлението му беше направено малко преди междинните избори за Конгреса на САЩ, които са насрочени за 3 ноември.

"Скоро всичко ще приключи", заяви Тръмп. Той подчерта, че е необходимо да бъдат осигурени гаранции, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие. "Нуждаем се от гаранция, че никога няма да има ядрено оръжие", добави американският президент.

Участието на европейски представители в бъдещите мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ ще бъде необходимо на определен етап. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му засега не са провеждани подробни обсъждания за включването на европейски представители в преговорния процес.

Песков коментира и отношенията между Русия и балтийските държави, като определи публичната им реторика спрямо Москва като изключително агресивна.

Европейският съюз и Канада се договориха да задълбочат стратегическото си партньорство, като сред основните направления са енергийната сигурност, отбраната, изкуственият интелект и достъпът до критични суровини. Двете страни ще проучат възможностите за износ на канадски втечнен природен газ за Европа. Договореностите бяха обявени след двудневната среща на върха в Монреал, на която бяха представени инициативи за намаляване на зависимостта от САЩ и Китай в стратегически сектори.

Участието на руския външен министър Сергей Лавров в срещата на външните министри на Г-20 в Атланта предизвика напрежение сред участниците и задълбочи разногласията около войните в Украйна и Близкия изток. Европейски представители възразиха срещу присъствието на Лавров и отказаха да участват в традиционната обща снимка с него.

На откриването на двудневната среща държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова колегите си да работят за по-голяма геополитическа стабилност и икономически просперитет. Той предупреди, че поредицата от международни кризи застрашава световния икономически ред, енергийните и продоволствените доставки, търговията и свободата на корабоплаването.

Още по темата

Окончателни резултати от вота в Израел: Лагерът на Нетаняху печели изборите, но без мнозинство

Окончателни резултати от вота в Израел: Лагерът на Нетаняху печели изборите, но без мнозинство

Пентагонът призова европейски държави да смекчат изказванията си за заплахата от Русия

Пентагонът призова европейски държави да смекчат изказванията си за заплахата от Русия

Тръмп: Войната с Иран скоро ще приключи

Тръмп: Войната с Иран скоро ще приключи

Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

ЕС и Канада задълбочават стратегическото си партньорство, обсъждат износ на втечнен газ за Европа

ЕС и Канада задълбочават стратегическото си партньорство, обсъждат износ на втечнен газ за Европа

Г-20 се събра в Атланта на фона на напрежение между Русия, Европа и САЩ

Г-20 се събра в Атланта на фона на напрежение между Русия, Европа и САЩ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Президентът на Полша прекъсна визитата си в чужбина заради полицейска акция в Конституционния съд

Президентът на Полша прекъсна визитата си в чужбина заради полицейска акция в Конституционния съд

Канада и ЕС подготвят безпрецедентно партньорство, Карни очаква преговорите да приключат през юни

Канада и ЕС подготвят безпрецедентно партньорство, Карни очаква преговорите да приключат през юни

Хутите атакуваха с балистични ракети летище и президентски дворец в Йемен

Хутите атакуваха с балистични ракети летище и президентски дворец в Йемен

Г-20 се събра в Атланта на фона на напрежение между Русия, Европа и САЩ

Г-20 се събра в Атланта на фона на напрежение между Русия, Европа и САЩ

Китай строи един от най-дългите подводни железопътни тунели в света

Китай строи един от най-дългите подводни железопътни тунели в света

Водещи

Президентът на Полша прекъсна визитата си в чужбина заради полицейска акция в Конституционния съд

Президентът на Полша прекъсна визитата си в чужбина заради полицейска акция в Конституционния съд

  • Преди 43 минути
Канада и ЕС подготвят безпрецедентно партньорство, Карни очаква преговорите да приключат през юни

Канада и ЕС подготвят безпрецедентно партньорство, Карни очаква преговорите да приключат през юни

  • Преди 47 минути
Йотова за споразумението на Гюров с Украйна: Изпратиха ми го по Viber от влака

Йотова за споразумението на Гюров с Украйна: Изпратиха ми го по Viber от влака

  • Преди 48 минути
Русия преговаря с четири африкански държави за изграждането на атомни електроцентрали

Русия преговаря с четири африкански държави за изграждането на атомни електроцентрали

  • Преди 55 минути
Гюров: 45% от твърденията на Йотова в дебата са неверни

Гюров: 45% от твърденията на Йотова в дебата са неверни

  • Преди 1 час
Хутите атакуваха с балистични ракети летище и президентски дворец в Йемен

Хутите атакуваха с балистични ракети летище и президентски дворец в Йемен

  • Преди 1 час
Най-важното от света на 30.10.2026 г.

Най-важното от света на 30.10.2026 г.

  • Преди 1 час
Най-важното от България на 30.10.2026 г.

Най-важното от България на 30.10.2026 г.

  • Преди 1 час
Километрично задръстване на Ботевградско шосе в посока АМ "Хемус"

Километрично задръстване на Ботевградско шосе в посока АМ "Хемус"

  • Преди 1 час
Google изпраща AI чипове в Космоса с планове за изграждане на центрове за данни

Google изпраща AI чипове в Космоса с планове за изграждане на центрове за данни

  • Преди 2 часа
Г-20 се събра в Атланта на фона на напрежение между Русия, Европа и САЩ

Г-20 се събра в Атланта на фона на напрежение между Русия, Европа и САЩ

  • Преди 2 часа
Най-важното от спорта на 30.10.2026 година

Най-важното от спорта на 30.10.2026 година

  • Преди 2 часа
Китай строи един от най-дългите подводни железопътни тунели в света

Китай строи един от най-дългите подводни железопътни тунели в света

  • Преди 2 часа
САЩ одобриха потенциална продажба на ракети за "Пейтриът" на Украйна за 2,1 млрд. долара

САЩ одобриха потенциална продажба на ракети за "Пейтриът" на Украйна за 2,1 млрд. долара

  • Преди 2 часа
България получи първия от седем военни кораба за противоминна борба

България получи първия от седем военни кораба за противоминна борба

  • Преди 2 часа