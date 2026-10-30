Най-важното от света на 30.10.2026 г.

Лагерът на израелския премиер Бенямин Нетанхяу печели изборите в Израел, но с много по-малък резултат от необходимия, за да запази мнозинството си в Кнесета. Това показват окончателните резултати от парламентарните избори. Дясната и крайнодясна коалиция на Нетаняху спечели 53 места в 120-местния Кнесет, а партията на премиера "Ликуд" остава най-голямата партия с 27 места. Опозиционният блок, воден от центриста Гади Айзенкот печели 48 места.

През последните седмици представители на Пентагона са призовали няколко европейски съюзници в НАТО да бъдат по-внимателни в публичните си изявления за заплахата, която представлява Русия. Според американската страна част от изказванията на европейски политици създават допълнително напрежение и могат да навредят на сигурността в Европа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази очакване, че конфликтът с Иран ще приключи в близко бъдеще, но не посочи по какъв начин може да бъде постигнато това. Изявлението му беше направено малко преди междинните избори за Конгреса на САЩ, които са насрочени за 3 ноември.

"Скоро всичко ще приключи", заяви Тръмп. Той подчерта, че е необходимо да бъдат осигурени гаранции, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие. "Нуждаем се от гаранция, че никога няма да има ядрено оръжие", добави американският президент.

Участието на европейски представители в бъдещите мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ ще бъде необходимо на определен етап. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му засега не са провеждани подробни обсъждания за включването на европейски представители в преговорния процес.

Песков коментира и отношенията между Русия и балтийските държави, като определи публичната им реторика спрямо Москва като изключително агресивна.

Европейският съюз и Канада се договориха да задълбочат стратегическото си партньорство, като сред основните направления са енергийната сигурност, отбраната, изкуственият интелект и достъпът до критични суровини. Двете страни ще проучат възможностите за износ на канадски втечнен природен газ за Европа. Договореностите бяха обявени след двудневната среща на върха в Монреал, на която бяха представени инициативи за намаляване на зависимостта от САЩ и Китай в стратегически сектори.

Участието на руския външен министър Сергей Лавров в срещата на външните министри на Г-20 в Атланта предизвика напрежение сред участниците и задълбочи разногласията около войните в Украйна и Близкия изток. Европейски представители възразиха срещу присъствието на Лавров и отказаха да участват в традиционната обща снимка с него.

На откриването на двудневната среща държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова колегите си да работят за по-голяма геополитическа стабилност и икономически просперитет. Той предупреди, че поредицата от международни кризи застрашава световния икономически ред, енергийните и продоволствените доставки, търговията и свободата на корабоплаването.