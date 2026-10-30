Г-20 се събра в Атланта на фона на напрежение между Русия, Европа и САЩ

Участието на руския външен министър Сергей Лавров в срещата на външните министри на Г-20 в Атланта предизвика напрежение сред участниците и задълбочи разногласията около войните в Украйна и Близкия изток. Европейски представители възразиха срещу присъствието на Лавров и отказаха да участват в традиционната обща снимка с него, съобщава Ройтерс.

На откриването на двудневната среща държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова колегите си да работят за по-голяма геополитическа стабилност и икономически просперитет. Той предупреди, че поредицата от международни кризи застрашава световния икономически ред, енергийните и продоволствените доставки, търговията и свободата на корабоплаването.

Канадската външна министърка Анита Ананд, която по-рано критикува участието на Лавров, не присъства на откриващата сесия. Говорителката ѝ обясни, че тя ще пристигне със закъснение заради срещата на върха между Канада и Европейския съюз в Монреал. Министърът на външните работи на Република Южна Африка Роналд Ламола също отсъстваше, тъй като САЩ, които тази година председателстват Г-20, не са го поканили.

Традиционната групова снимка на външните министри беше извадена от програмата на Държавния департамент на САЩ, след като европейските представители заявиха, че няма да застанат заедно с руския първи дипломат. По информация на западен дипломат пред Ройтерс възражения са изразили около една трета от участниците, сред които Австралия и Канада.

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че очаква общата снимка да бъде отменена.

"В никакъв случай няма да има групова снимка с европейските партньори и г-н Лавров заедно, защото, както казах вчера, с Русия няма нормални отношения".

САЩ се опитват да насочат вниманието на партньорите си към търговските дисбаланси и да изградят коалиция срещу доминиращата роля на Китай в доставките на критични минерали. Въпреки това конфликтите и икономическите последици от тях остават сред основните теми за участниците във форума.

Във встъпителното си изказване Рубио посочи, че международната обстановка изисква координирани действия между държавите.

"Нашата задача, от името на нациите, на които служим, е да работим заедно, за да координираме реакциите си спрямо възникващите кризи и да защитим нашите общи интереси", каза Рубио.

"Можем да помогнем за създаването на условия за по-голяма геополитическа стабилност и за по-широката програма за икономически просперитет, с която ще се заемат нашите лидери", добави той.

Според Хайди Кребо-Редикер, бивш главен икономист в Държавния департамент по време на администрацията на Барак Обама, различията между членовете на Г-20 са по-дълбоки от всякога. Русия, Китай и държави със значително влияние като Бразилия и Индия трябва да се ориентират в стратегическата конкуренция между Вашингтон и Пекин.

"През последните приблизително десет години страните от Г-7 поне "се съгласяваха на координирана позиция, преди да се явят на срещите на Г-20, но сега дори това го няма", добави тя.

Представител на Държавния департамент заяви, че на четирите министерски срещи на Г-20 през тази година е постигнат известен консенсус, но е необходима допълнителна работа преди срещата на лидерите в Маями, Флорида, от 14 до 16 декември.

Междувременно Рубио подкрепя инициативата Pax Silica, която цели да обедини държави от Г-20, обезпокоени от доминиращата позиция на Китай при редкоземните елементи и други критични минерали. Според експерти обаче конкретен напредък по тази тема може да има на по-късен етап. Като пример за възможно сътрудничество между отделни държави се посочва декларацията на САЩ за излишния промишлен капацитет, подписана от някои министри на търговията, след като Г-20 не успя да постигне общо съгласие.

Илейн Дезенски от базираната във Вашингтон "Фондация за защита на демокрациите" смята, че подобни инициативи на групи от държави могат да предложат изход от настоящата ситуация.

"Правилното изпитание е дали САЩ могат да изградят сътрудничество с партньорите си, когато консенсусът между всички членове изглежда недостижим", каза тя. Дезенски посочи и предстоящата среща в Атланта на КУАД - четиристранния диалог за сигурност между САЩ, Индия, Япония и Австралия.

Отношенията между Вашингтон и Москва също могат да повлияят на разговорите. Сред спорните теми са решенията на американския президент Доналд Тръмп за Русия, включително сделката за закупуване на дизелово гориво и отмяната на някои санкции. Очаква се да бъде засегнат и въпросът за достъпа на Украйна до "Старшийлд" (Starshield) - военната версия на сателитната интернет система "Старлинк".

Кребо-Редикер смята, че позицията на американската администрация спрямо Русия и Украйна ще бъде важен фактор за дискусиите.

"Дори и да не бъде повдигнат този въпрос, той със сигурност е "слонът в стаята" - фактът, че САЩ и по-специално Тръмп - са заели много твърда позиция заедно с (руския президент) Владимир Путин и срещу Украйна", заяви тя.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас обяви, че ще настоява за увеличаване на подкрепата за Украйна. Тя ще постави и въпроса за напредък по механизмите за търсене на отговорност и обезщетения - Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна и Международната комисия по исковете за Украйна.

"Русия трябва да понесе отговорност", написа Калас в социалната мрежа Екс.

Според дипломат от Г-20, пожелал анонимност, някои държави вероятно ще избягват откритото противопоставяне на Вашингтон заради продължаващите търговски преговори със САЩ. Сред тях са Канада, Мексико и Индия.

"Всички се опитват да не привличат внимание", заяви дипломатът.

Срещата в Атланта се провежда на фона на различията в икономическото развитие на големите икономики. Данни на Министерството на търговията на САЩ показаха, че през третото тримесечие американската икономика е отбелязала най-бързия си растеж за последната година, подкрепен от инвестициите в изкуствен интелект. В същото време други държави се сблъскват със забавяне или свиване на икономическата активност.

Форумът се провежда и няколко дни преди междинните избори в САЩ на 3 ноември. Според социологическите проучвания републиканците на Тръмп може да загубят мнозинството си и в двете камари на Конгреса.

Украйна не е поканена да участва в срещата на външните министри на Г-20, въпреки че войната остава сред основните теми на международните разговори. Тръмп продължава да настоява за прекратяване на огъня, а през следващия месец се очаква Русия, Украйна и САЩ да проведат тристранни преговори на техническо равнище в Абу Даби.