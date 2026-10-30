България получи първия от седем военни кораба за противоминна борба

България официално прие първия от седемте кораба за противоминна борба, които страната ни ще придобие от Белгия и Нидерландия. На церемония във военноморската база в Зеебрюге беше издигнат българският военноморски флаг на досегашния белгийски кораб "Bellis" с бордови номер М916, който вече носи името "Бриз".

Придобиването е част от меморандума между България, Белгия и Нидерландия, подписан на 8 юли 2026 г., съобщиха от Министерството на отбраната.

Новият кораб ще повиши способностите на българските Военноморски сили за откриване и неутрализиране на морски мини, което е от особено значение за сигурността в Черноморския регион.

На церемонията присъстваха командирът на българските Военноморски сили контраадмирал Кирил Михайлов, неговият белгийски колега контраадмирал Танги Ботман и представители на дипломатическите мисии на България.

Документът за предаването на кораба беше подписан от контраадмирал Кирил Михайлов и белгийския национален директор по въоръженията генерал-лейтенант Бернард Фалег.

След необходимата подготовка "Бриз" ще отплава към Военноморска база Бургас, където ще бъде включен в състава на българските Военноморски сили.

Общо седем кораба за противоминна борба от клас "Трипарти" предстои да бъдат придобити през следващите години. Очаква се те да повишат отбранителните способности на България и приноса ѝ към сигурността на източния фланг на НАТО.