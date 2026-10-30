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България получи първия от седем военни кораба за противоминна борба

България получи първия от седем военни кораба за противоминна борба
Министерство на отбраната

Новият кораб "Бриз" беше официално предаден на българските Военноморски сили на церемония в Белгия

България официално прие първия от седемте кораба за противоминна борба, които страната ни ще придобие от Белгия и Нидерландия. На церемония във военноморската база в Зеебрюге беше издигнат българският военноморски флаг на досегашния белгийски кораб "Bellis" с бордови номер М916, който вече носи името "Бриз".

Придобиването е част от меморандума между България, Белгия и Нидерландия, подписан на 8 юли 2026 г., съобщиха от Министерството на отбраната.

Новият кораб ще повиши способностите на българските Военноморски сили за откриване и неутрализиране на морски мини, което е от особено значение за сигурността в Черноморския регион.

На церемонията присъстваха командирът на българските Военноморски сили контраадмирал Кирил Михайлов, неговият белгийски колега контраадмирал Танги Ботман и представители на дипломатическите мисии на България.

Документът за предаването на кораба беше подписан от контраадмирал Кирил Михайлов и белгийския национален директор по въоръженията генерал-лейтенант Бернард Фалег.

След необходимата подготовка "Бриз" ще отплава към Военноморска база Бургас, където ще бъде включен в състава на българските Военноморски сили.

Общо седем кораба за противоминна борба от клас "Трипарти" предстои да бъдат придобити през следващите години. Очаква се те да повишат отбранителните способности на България и приноса ѝ към сигурността на източния фланг на НАТО.

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