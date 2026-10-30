Най-важното от България на 30.10.2026 г.

Борисов даде подкрепата си за Гюров за балотажа

Бившите министър-председатели Бойко Борисов, Иван Костов и Николай Денков, президентът в периода 2012–2017 г. Росен Плевнелиев и кметът на София Васил Терзиев призоваха избирателите да подкрепят Андрей Гюров и Георги Кандев на балотажа в неделя, 1 ноември.

Към тях се присъединяват бивши министри, висши офицери от резерва и запаса, дипломати и общественици, подписали общ документ под надслов "Призив за единство и мобилизация на вота".

Гюров преди балотажа: Не искам повече власт, искам повече отговорност

Кандидатът за президент Андрей Гюров отправи обръщение към българските граждани по БНР преди втория тур на президентските избори на 1 ноември.

"Не искам повече власт, искам повече отговорност и тази отговорност започва от мен", заяви Гюров.

Той посочи, че по време на кампанията е чул множество истории за несправедливост и проблеми с институциите, които според него българите са свикнали да приемат с израза "Тука е така".

Йотова преди балотажа: В неделя всеки от нас може да бъде будител

Президентът и кандидат за нов мандат Илияна Йотова отправи обръщение към българските граждани по Българското национално радио преди втория тур на президентските избори в неделя.

"В неделя избираме президент, избираме каква България искаме", заяви Йотова.

Тя определи предизборната кампания като тежка и подчерта, че няма да отговори на нападките със същото.

Румен Радев: България излиза от "сивия списък" за пране на пари

България е извадена от "сивия списък" за пране на пари на Групата за финансови действия (FATF). Това обяви министър-председателят Румен Радев в специално обръщение към българските граждани, след като беше уведомен за решението от министъра на правосъдието Николай Найденов.

Решението е взето на пленарно заседание на организацията в Париж. Страната ни беше включена в списъка през октомври 2023 г. заради установени стратегически слабости в системата за противодействие на прането на пари.

"Излизането от "сивия списък" означава повече доверие в страната ни, повече инвестиции, повече работни места", заяви премиерът.

Дронове, крилати ракети и планиращи бомби: България се включва в обща отбрана на НАТО

България се присъединява към инициатива на НАТО за развитие на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи, включително дронове, крилати ракети и планиращи бомби. Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа на 30 октомври Нота за присъединяване към международното сътрудничество, насочено към подобряване на защитата срещу подобни заплахи.

С документа Министерството на отбраната се присъединява към Меморандума за сътрудничество между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция. Така България става осмата държава, участваща в инициативата.

България и Румъния изграждат центрове за сигурност в Черно море във Варна и Констанца

България и Румъния работят по създаването на съвместен Черноморски център за морска сигурност, който ще функционира чрез две взаимно допълващи се структури във Варна и Констанца. Инициативата е част от усилията за засилване на сигурността в Черно море на фона на войната в Украйна и нарастващите рискове за региона. Това съобщи външният министър Велислава Петрова по време на среща с посланиците на държавите от Европейския съюз в България, информираха от Министерството на външните работи.