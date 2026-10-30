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Километрично задръстване на Ботевградско шосе в посока АМ "Хемус"

Километрично задръстване на Ботевградско шосе в посока АМ "Хемус"

В района са забелязани линейка и полицейски автомобили, но засега няма потвърдена информация за катастрофа

Километрично задръстване се е образувало тази вечер на Ботевградско шосе, след магазин "Джъмбо", в района на Долни Богров в посока автомагистрала "Хемус", съобщава Stolica.bg.

Според очевидци движението е практически блокирано, като в района са спрели множество тежкотоварни автомобили. Сериозни затруднения изпитват и водачите на леки коли.

Пътуващи съобщават, че през участъка са преминали линейка и полицейски автомобили. Към момента обаче няма официална информация за пътнотранспортно произшествие или друг инцидент.

Задръстването съвпада с ограниченията за камиони над 12 тона по АМ "Хемус". В петък, 30 октомври, от 15:00 до 21:00 часа е забранено движението им в посока Варна между началото на магистралата и пътен възел "Ботевград".

Ограничението е въведено заради продължаващия основен ремонт на тунел "Топли дол" и очаквания интензивен трафик.

Все още не е потвърдено дали временната организация на движението е пряката причина за образувалото се задръстване.

Шофьорите, пътуващи към АМ "Хемус", трябва да предвидят сериозни забавяния.

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