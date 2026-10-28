Нидерландец, издирван за наркотрафик и търговия с оръжия, е задържан на „Капитан Андреево“

34-годишен гражданин на Нидерландия остава в ареста с решение на Окръжния съд в Хасково. Волкан Айдън е задържан на 24 октомври на граничния пункт „Капитан Андреево“, докато влизал в България от Турция. При проверката е установено, че срещу него има издадена европейска заповед за арест от съдебните власти в Хага, съобщи кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.

Мъжът е издирван във връзка с пет случая, свързани с притежание и разпространение на наркотици, подготовка за незаконен трафик на наркотични вещества и търговия с огнестрелни оръжия. Според нидерландското законодателство за тези престъпления се предвиждат наказания до осем и до шест години лишаване от свобода.

След разглеждане на представените документи хасковският съд е установил, че те отговарят на законовите изисквания за изпълнение на европейската заповед за арест. Посочените деяния са наказуеми и съгласно българското законодателство.

Основният мотив за налагането на най-тежката мярка за неотклонение е рискът Айдън да се укрие. Съдът е отчел, че задържането му е станало при гранична проверка, а не вследствие на доброволно явяване пред властите.

Към момента няма данни мъжът да е планирал престъпление на територията на България. Задържането му цели да гарантира присъствието му по време на процедурата по предаването му на нидерландските съдебни власти.

Решението на Окръжния съд в Хасково не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив в тридневен срок.