37 арестувани при разследване за корупция в опозиционна община в Истанбул

Турските власти проведоха операция в община Бакъркьой в Истанбул в рамките на разследване за предполагаеми нарушения при обществени поръчки и издаване на разрешителни. Издадени са заповеди за задържане на 68 души, като 37 от тях вече са арестувани. Сред задържаните са петима заместник-кметове и двама членове на общинския съвет, съобщава вестник "Джумхуриет", позовавайки се на прокуратурата в Бакъркьой.

Разследването е свързано с твърдения за нарушения при провеждането на търгове, довели до финансови щети за държавния бюджет, както и за незаконно искане на пари от представители на фирми, участвали в процедурите за доставка на стоки и услуги за общината.

В съобщение на прокуратурата се посочва, че са получени сигнали за предполагаеми престъпления при възлагането на обществени поръчки. Според разследващите са били искани неправомерни плащания и от собственици на обекти, които кандидатствали за разрешителни за работа. При отказ да платят поисканите суми процедурите по издаване на разрешителни умишлено били забавяни.

Прокуратурата разследва случаи, квалифицирани като "манипулиране на търг" и "изнудване чрез злоупотреба със служебно положение".

Общинското ръководство на Бакъркьой е излъчено от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) след местните избори в Турция.

Акцията е част от по-мащабната кампания на турските власти срещу предполагаема корупция в местната власт. Разследванията са насочени предимно към общини, управлявани от НРП. От 2024 г. насам при подобни действия са задържани десетки кметове и общински служители, сред които и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу.

Имамоглу се намира в затвора в Силиври. От 9 март срещу него и още 407 обвиняеми се води мащабен съдебен процес.

След началото на кампанията и извършването на десетки арести политическият контрол върху общините в Истанбул постепенно се промени. Повечето от 39-те общини в града вече са под ръководството на управляващата партия.