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Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

Бизнесменът беше застрелян на 24 октомври

Софийската градска прокуратура внесе искане в Софийския градски съд за постоянен арест на Еюп Темиз, обвинен за умишлено убийство на Слави Бинев.

Разследващите са установили връзката между обвиянемия и убития бизнесмен. 

Съпругата му Ния Темиз има обща фирма със Слави Бинев. От прокуратурата вече обявиха, че са открили оръжието, с което се предполага, че е извършено престъплението. Според резултатите от експертизата за барутните частици, именно задържаният е произвел изстрела в лицето на бизнесмена.

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал „Павлово“. Малко след покушението полицията задържа трима мъже на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“. Според разследващите те били познати на Бинев и го посетили в дома му преди стрелбата. При полицейските действия са открити два пистолета, единият от които бил изхвърлен от автомобила на заподозрените. Основната версия, по която работят криминалистите, е конфликт, свързан с неуредени финансови отношения.

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