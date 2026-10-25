Продължава разследването на убийството на Слави Бинев

Разследването на убийството на бизнесмена Слави Бинев продължава, след като той беше застрелян в дома си в София в събота. Припомняме, че по случая са задържани трима души, а сред основните версии, по които работят разследващите, са неуредени финансови отношения.

Тримата заподозрени бяха арестувани на автомагистрала „Тракия“. Двама от тях са с турски имена, а третият е българин. Задържаните развиват бизнес дейност на територията на страната.

От МВР не разглеждат убийството като поръчково престъпление.

Справка в Търговския регистър показва, че през годините Бинев е развивал дейност в строителния сектор и е собственик на строителна компания.

По случая Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство.

Това е третото убийство на бизнесмен в рамките на последните три месеца и второто от началото на октомври, според информацията в публикацията.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около престъплението и евентуалната съпричастност на задържаните.