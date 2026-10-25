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Продължава разследването на убийството на Слави Бинев

Продължава разследването на убийството на Слави Бинев

Трима бяха задържани, проверяват се финансови отношения

Разследването на убийството на бизнесмена Слави Бинев продължава, след като той беше застрелян в дома си в София в събота. Припомняме, че по случая са задържани трима души, а сред основните версии, по които работят разследващите, са неуредени финансови отношения.

Тримата заподозрени бяха арестувани на автомагистрала „Тракия“. Двама от тях са с турски имена, а третият е българин. Задържаните развиват бизнес дейност на територията на страната.

От МВР не разглеждат убийството като поръчково престъпление.

Справка в Търговския регистър показва, че през годините Бинев е развивал дейност в строителния сектор и е собственик на строителна компания.

По случая Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство.

Това е третото убийство на бизнесмен в рамките на последните три месеца и второто от началото на октомври, според информацията в публикацията.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около престъплението и евентуалната съпричастност на задържаните.

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