Българското таекуондо скърби за Слави Бинев

Българската федерация по таекуондо излезе с официално съболезнователно съобщение след смъртта на своя президент Слави Бинев. 60-годишният спортен деятел и бивш евродепутат беше застрелян в дома си в София, а трима заподозрени бяха задържани. Разследването продължава.

„Днес се прощаваме с човек, чието име е неразривно свързано с развитието на бойните изкуства у нас. Слави не беше просто изтъкната фигура и деятел - той винаги е бил и завинаги ще остане един от нас“, написаха от федерацията.

От централата подчертаха, че приносът, бойният дух и отдадеността на Бинев са оставили трайна следа в историята на българското таекуондо.

„Тази кончина е огромен удар и непрежалима загуба за таекуондо общността не само в България, но и в световен мащаб“, се казва още в съобщението.

Федерацията изказа съболезнования на семейството, близките и приятелите му: „В този изключително тежък момент нашите мисли и молитви са с вас. Споделяме вашата болка и скърбим заедно с вас. Поклон пред светлата му памет!“