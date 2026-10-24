Трима задържани след убийството на Слави Бинев; мотивът остава неясен

Трима души са задържани във връзка с убийството на бизнесмена и бивш политик Слави Бинев. Те са установени на автомагистрала „Хемус“. Към момента не са оповестени самоличността им, ролята на всеки от тях или дали са им повдигнати обвинения.

Стрелбата е станала тази сутрин в столичния квартал „Павлово“. Сигналът е подаден малко преди 10:30 ч. По информация, работник в къщата на Бинев разказал, че пред дома дошли хора, чул изстрели и при проверка открил бизнесмена. ГДНП е потвърдила, че Бинев е бил убит.

Мотивът за престъплението не е официално обявен. В медийни публикации се споменава версия за битов скандал, но тя остава непотвърдена. Разследващите продължават да изясняват причината за стрелбата и каква е била ролята на задържаните.