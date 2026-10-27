Диана Дамянова прогнозира, че Гюров ще се кандидатира за кмет, ако загуби в неделя

Ако Андрей Гюров не спечели втория тур на президентските избори, е възможно да бъде издигнат за кандидат-кмет на София. Такава прогноза направи политическият анализатор Диана Дамянова в интервю за „24 часа“. Според нея кандидатурата му вече е успяла да обедини различни среди в демократичната общност, но това може да доведе до бъдещи конфликти между лидерите на формациите, които го подкрепят.

Дамянова коментира причините за рекордно ниската избирателна активност на първия тур, представянето на основните политически сили и възможните сценарии след балотажа на 1 ноември.

„Българинът не харесва, не обича и не почита политическата си класа“

Според политическия анализатор ниската активност на президентските избори е резултат от няколко натрупали се фактора.

На първо място тя посочва негативната предизборна кампания, която според нея е мобилизирала привържениците на отделните партии, но е отблъснала останалите избиратели.

Като друга съществена причина Дамянова определя поведението на ГЕРБ и ДПС.

По думите ѝ между 600 000 и 700 000 избиратели на двете формации са били инструктирани по някакъв начин да бойкотират вота.

„Изумителен е фактът, че очевидно и Бойко Борисов, и Делян Пеевски продължават да имат контрол върху електората си“, коментира тя.

Според Дамянова ниската активност на симпатизантите на двете партии показва, че техните лидери все още разполагат със значително влияние.

Тя отправя критики и към „Прогресивна България“, която според нея не е положила достатъчно усилия в подкрепа на кандидатурата на Илияна Йотова.

Анализаторът смята, че партията е разчитала прекалено много на високия личен рейтинг на Йотова, вместо да организира активна кампания.

Към тези фактори Дамянова прибавя и няколко събития, които определя като „черни лебеди“, включително случай, при който председателят на парламента е наблюдавал безучастно как възрастна жена пада на улицата.

„И всичко това заедно направи тези 20-ина процента активност, които са рекордно ниски. Те някак си могат да се затворят в едно изречение – българинът не харесва, не обича и не почита политическата си класа, която, между другото, си го е заслужила напълно“, заявява Дамянова.

Гюров е обединил демократичната общност, но предстоят вътрешни битки

Според политическия анализатор Андрей Гюров е изпълнил една от основните задачи пред коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ – да консолидира избирателите ѝ.

Дамянова обаче поставя въпроса дали това е било търсеният ефект, тъй като според нея кампанията е мобилизирала твърдите привърженици, без да привлече достатъчно избиратели извън тях.

„Те правят много активна кампания за утвърждаване на ядрото си. Но тя отрязва периферията, а не я привлича“, посочва тя.

По думите ѝ политическият резерв на формациите вече е почти изчерпан.

„Това е истински построена армия в София и Пловдив, която не може да бъде мобилизирана повече, само някой ако е бил болен тази неделя, ще отиде другата“, коментира Дамянова.

Тя не очаква съществена допълнителна подкрепа за Гюров извън вече мобилизирания електорат.

Ще се превърне ли Гюров в нов политически лидер?

Според Дамянова в определени среди вече се обсъжда възможността Андрей Гюров да се превърне в нов обединителен център на либералната общност в България.

Това обаче би могло да предизвика напрежение с настоящите лидери на демократичните формации.

„В тези среди има концепция за превръщане на Гюров в новия център на тази либерална общност в България, което ще срещне според мен не много щастливия Иво Мирчев и съвсем нещастливия Асен Василев. И тук битката предстои“, прогнозира тя.

Анализаторът смята, че Гюров се е превърнал в естествена обединителна фигура за тези избиратели, но политическото му бъдеще ще зависи и от отношенията между лидерите на подкрепящите го партии.

Възможна кандидатура за кмет на София

Дамянова допуска, че при загуба на президентския балотаж Андрей Гюров може да бъде насочен към следваща политическа надпревара – тази за кмет на столицата.

„При загуба на втори тур те ще го навият да се кандидатира за кмет на София. Така предполагам“, заявява тя.

Според анализатора това би позволило натрупаният политически капитал да бъде използван, без да се стига до пряк сблъсък за лидерството в демократичната общност.

Тя определя подобен сценарий като възможен начин да бъдат избегнати бъдещи конфликти между отделните формации.

Дамянова не очаква оставки в ПП-ДБ при загуба

Политическият анализатор не смята, че евентуален неуспех на балотажа трябва да доведе до оставки на лидерите на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Според нея двете формации вече са постигнали важна цел – мобилизирали са максимално своите избиратели в условията на изключително ниска активност.

„Не, те имат успех. С това, което се случи на вота при тази чудовищно ниска избирателна активност, те постигат пълна мобилизация“, заявява Дамянова.

Тя отбелязва, че докато други политически сили губят значителна част от подкрепата си в сравнение с предходните избори, Андрей Гюров и Костадин Костадинов успяват да привлекат допълнителни гласове.

Според Дамянова резултатът от балотажа ще бъде определящ не само за президентската институция, но и за бъдещото пренареждане на политическите отношения в демократичната общност.