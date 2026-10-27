Зеленски разкри детайли от разговора на скандинавските лидери с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски е провел телефонни разговори с финландския държавен глава Александър Стуб и с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре веднага след техния съвместен разговор с руския лидер Владимир Путин, съобщи Ройтерс.

Стуб и Стьоре „ясно заявиха на руския лидер, че са необходими реални мерки за деескалация по отношение на нашия енергиен сектор и инфраструктура“, написа Зеленски в своя канал в приложението Телеграм.

Самият финландски президент даде висока оценка на разговора с Кремъл, определяйки го като „откровена и съдържателна“ дискусия. „С Русия сме съседни страни. Изходът от войната ще има пряко въздействие върху нас и европейската сигурност в по-широк план. Прекратяването на войната изисква преки дискусии“, допълни Стуб.

От неговата канцелария уточниха, че дипломатическата совалка е пряко обвързана с подготовката на предстоящите мирни преговори в Абу Даби през ноември, за които говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по-късно потвърди, че Русия има пълна готовност да възобнови с посредничеството на САЩ.

Тези ходове идват след поредица от срещи в Осло с участието на американския специален пратеник Стив Уиткоф, който впоследствие замина за консултации с Путин в Санкт Петербург. Ройтерс напомня, че Москва редовно упреква европейските столици в ескалация на конфликта заради оръжейните доставки за Киев и отказа им от дипломатически контакти.

Паралелно с преговорите на високо равнище, на фронтовата линия бе отчетено важно хуманитарно развитие. Говорителят на Кремъл заяви пред медиите, че до момента няма регистрирани нарушения на локалното примирие в района на окупирания град Олешки, което влезе в сила в ранните часове на деня.