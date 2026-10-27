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Ето как да наваксате със съня по правилния начин

Ето как да наваксате със съня по правилния начин
Снимка: Pixabay

Само два часа допълнителен сън могат да помогнат за обръщане на щетите от лоша нощ

 

Всички сме били в това положение: събуждаме се с насълзени очи след лоша нощ, чувствайки се изтощени. „Добре е“, казваме си. „Ще наваксам през уикенда.“

За някои от нас това преживяване е еднократно. За други е начин на живот. Едно проучване сред близо 8000 възрастни в САЩ установи, че почти половината от тях редовно спят по-дълго през уикендите . Може би не е изненадващо, че тийнейджърите сякаш спят най-много през уикенда от всички възрастови групи, пише BBC.

Малко допълнителен сън може да бъде особено изкушаващ за тези от нас, които не получават достатъчно през седмицата. На възрастните обикновено се препоръчва да се стремят към около седем до девет часа сън, докато се смята, че повечето юноши се нуждаят от между осем и десет. Но това не винаги е възможно.

Което води до въпроса за милион долара: ако не спите достатъчно през седмицата, трябва ли да спите през уикенда? И ако го направите, може ли това да притъпи ефектите на краткия сън?

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