Левски назначава нов спортен шеф
"Сините" правят промени в скаутското звено, чакат и нов лекар
Шефовете на Левски планират още промени в ръководството на клуба. Освен новият маркетинг директор Филаделфо Апаро, предстои да бъде назначен и нов спортен директор, научи ТАРАЛЕЖ. Той ще бъде чужденец, като вече се водят напреднали преговори с него.
Бъдещето на настоящия спортен директор Георги Костадинов е неясно, като е по-вероятно той да остане на работа в клуба.
На "Герена" планират и сериозни промени в скаутското звено, като там вече работи Илиян Геренски, който доскоро беше анализатор в Ботев Пловдив.
Левски иска да назначи и нов лекар на отбора. Очаква се той също да бъде чужденец.
Автор: Виктор Вутов