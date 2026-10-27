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Левски назначава нов спортен шеф

Левски назначава нов спортен шеф
levski.bg

"Сините" правят промени в скаутското звено, чакат и нов лекар

Шефовете на Левски планират още промени в ръководството на клуба. Освен новият маркетинг директор Филаделфо Апаро, предстои да бъде назначен и нов спортен директор, научи ТАРАЛЕЖ. Той ще бъде чужденец, като вече се водят напреднали преговори с него.

Бъдещето на настоящия спортен директор Георги Костадинов е неясно, като е по-вероятно той да остане на работа в клуба. 

На "Герена" планират и сериозни промени в скаутското звено, като там вече работи Илиян Геренски, който доскоро беше анализатор в Ботев Пловдив. 

Левски иска да назначи и нов лекар на отбора. Очаква се той също да бъде чужденец. 

Автор: Виктор Вутов

 

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