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Левски е готов с плана за зимна подготовка

Левски е готов с плана за зимна подготовка
levski.bg

"Сините" отново ще се готвят в Турция

Левски ще проведе зимната си подготовка в Турция, научи ТАРАЛЕЖ. "Сините" ще се съберат за първа тренировка в първите дни на 2027 година, след което веднага ще летят за южната ни съседка. 

През този сезон зимната подготовка ще бъде съкратена, тъй като шампионите ще изиграят два мача от Лига Европа в края на януари. На 21-и "сините" приемат Милан на "Васил Левски", а седмица по-късно гостуват на Съндърланд в последния си двубой от основната фаза на турнира. 

На 6-и февруари предстои четвъртфиналния сблъсък с Арда от Купата на Елита. 

През последните сезони Левски предпочита да води зимната си подготовка в Турция. Изключение беше само 2023 година, когато тимът се готви в Дубай. 

Автор: Виктор Вутов 

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