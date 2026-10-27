Николай Попов пред Таралеж: Никой не е застрахован на пътя, съдът да не пуска убиеца на Милен Цветков

В София и във Варна тази вечер се организират протести срещу освобождаването на Кристиан Николов, осъден за убийството в катастрофа на журналиста Милен Цветков. Пред Таралеж лидерът на "Сияние" Николай Попов обясни защо организира тези митинги.

Освобождаването на извършителя на това тежко престъпление - убийството на журналиста Милен Цветков, е поредното съдебно безобразие, с което аз не съм съгласен и всички мои последователи и хора, които подкрепят каузата. Смятам, че ясно и категорично трябва да излезем на улицата - пред Съдебната палата и във Варна, се организира такъв протест, освен в София, и да заявим на висок глас, че трябва да остане този човек (Кристиан Николов) да изтърпи наказанието си. Самото му освобождаване, без да коментирам дали се прави или не, дава лош сигнал на обществото, че върлува абсолютна безнаказаност.

Случаите като този с Милен не са малко и не намаляват, което значи, че мерките, които взима правосъдието, не са достатъчно добри и надежни. От началото на година само мога да ви кажа, че са загинали 410 души, близо може и повече вече да са, защото те всеки ден се увеличават, което е рекорд спрямо предходната година. И за мен това е много показателно, че не се справяме с проблема.

Коренът на проблема не е в народопсихологията, по-скоро поведението на нас като водачи на моторни превозни средства, на всички, които се движим. И липсата на правосъдие и тази безнаказаност, която върлува обществото, води до това. Полша, например, една също славянска държава, бивша комунистическа държава, намали своите жертви почти наполовина с адекватни мерки за 10 години. Не е само славянския менталитет. Нещата са доста комплексни, но като се започне от инфраструктурата, която е изключително важна, и се стигне до обучения и полигони за пътна безопасност, естествено.

Българинът, докато не стигне едно определено събитие до него, той не може да го приеме най-малкото като нещо, което би го засегнало, още по-малко като кауза. Така че и тук големият проблем, че всеки смята, че е застрахован. Аз съм живият пример, че никой не е застрахован, защото по стечение на обстоятелствата съм бил силно активен по тази тема и преди това. Организирал съм учения безплатни за безопасно шофиране. Делото на Сиана пък спасяваше пострадали при катастрофи като спасител в Пожарната и основно с това се занимаваше. Тоест, дори на хората, които са вътре в нещата, които работят за това да не се случват подобни събития, не са застраховани и на тях се случват. Така че абсолютно никой не е застрахован в нито един момент и не може да се предпазви подобно злощастно стечение на обстоятелствата и затова всички като общество трябва да се борим срещу този проблем.

Очаквам апелативният състав, който трябва да гледа решението за окончателното освобождаване на господин Николов, да вземе предвид протеста и да не гоосвобождава, каза Попов.