Испания депортира в Мароко мигранти от Азия и Африка

Испания експулсира обратно в Мароко над десет мигранти от Субсахарска Африка и Азия, чиито молби за убежище в испанския анклав Сеута бяха отхвърлени. Това е първата подобна депортация от анклава след масовото преминаване на границата през юли, предава Ройтерс.

Испанското министерство на вътрешните работи обяви, че групата е била върната, след като Рабат е дал съгласието си да я приеме. Въпреки че ведомството отказа да уточни точния брой и националността на засегнатите лица, правозащитни организации, работещи в Сеута, съобщиха, че става въпрос за 16 души от Сенегал, Нигерия, Йемен, Камерун и Бангладеш.

Неправителствените организации остро разкритикуваха действията на Мадрид, като заявиха, че тези депортации пренебрегват рисковете, свързани с отношението на Мароко към чуждестранните мигранти, и противоречат на ценностите на лявото испанско правителство.

Вирджиния Алварес, изследовател от Amnesty International, определи позицията на Испания като лицемерие: „Въпреки прогресивните си речи в Европа, Испания не гарантира спазването на човешките права на хората, пресичащи границите ѝ в Сеута и Мелиля. Мароко не зачита много от тези права“.

Говорител на испанското вътрешно министерство обаче контрира критиките пред Ройтерс, заявявайки, че Европейският съюз разглежда Мароко като сигурна страна и депортациите се извършват „с всички необходими гаранции“.

Принудителните мерки идват след безпрецедентната криза от юли, когато в рамките на 48 часа около 80 000 души нахлуха от Мароко в Сеута – малък анклав, който заедно с Мелиля съставлява единствената сухопътна граница на ЕС с Африка. Повечето от тях се завърнаха бързо, но хиляди останаха на испанска територия. Това постави правителството на премиера Педро Санчес под сериозен натиск от страна на Брюксел и обществеността, особено в контекста на предстоящите парламентарни избори на 29 ноември.

В момента испанските власти са настанили 8000 мигранти в приемни центрове и разглеждат техните молби за убежище. Междувременно няколко неправителствени организации вече подадоха жалби до испанския омбудсман, твърдейки, че част от тези над 13 000 души, които според Мадрид са се завърнали доброволно в Мароко от средата на август насам, всъщност са били принудително изгонени.