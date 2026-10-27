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Кибератака срещу Джорджа Мелони

Кибератака срещу Джорджа Мелони
АП/БТА

От кабинета на министър-председателя побързаха да внесат успокоение, като поясниха, че този конкретен адрес не се използва за официална правителствена комуникация

Италианските служби за сигурност неутрализираха кибератака срещу информационните системи на Долната камара на италианския парламент. Източници от Асамблеята потвърдиха, че сред основните мишени на хакерите е била и електронната поща на премиера Джорджа Мелони, заедно с адресите на редица други депутати и държавни институции, съобщава Ройтерс.

Официалните представители в Рим не уточниха дали нападателите са успели да осъществят реален достъп до съдържанието на парламентарната поща на Мелони. От кабинета на министър-председателя побързаха да внесат успокоение, като поясниха, че този конкретен адрес не се използва за официална правителствена комуникация. Институциите увериха, че липсва извънредна ситуация за сигурността, тъй като всички необходими защитни протоколи и защитни мерки са били активирани своевременно.

Инцидентът е поредното звено от вълната от кибератаки, които се умножиха в Италия и цяла Европа през последните години, поставяйки под прицел правителства, критична инфраструктура и стратегически компании.

Този сериозен пробив в дигиталната сигурност на италианския елит съвпадна по време с любопитен и безпрецедентен ход от страна на самата Джорджа Мелони, насочен към личната ѝ защита в дигиталното пространство. През изминалите дни стана ясно, че италианският премиер е предприела юридически стъпки за официалното патентоване на собствения си глас.

Решението ѝ е провокирано от зачестилите злоупотреби с технологии за изкуствен интелект и т.нар. „дийпфейк“ (deepfake) аудиозаписи, които крият риск от политически саботаж и разпространение на дезинформация. Според експерти комбинирането на юридическа защита на биометричните данни с повишаването на киберсигурността в държавните ведомства е новата стратегия на Рим срещу хибридните заплахи на модерната епоха.

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