ВАС отмени освобождаването на окръжния прокурор на Плевен по искане на Сарафов

Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с което Владимир Николов беше освободен от поста административен ръководител на Окръжната прокуратура в Плевен. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Николов беше освободен от ръководната длъжност на 18 февруари 2026 г. след дисциплинарно производство, образувано по предложение на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Основните обвинения срещу него бяха свързани с нарушения при разпределянето на прокурорски преписки и недостатъчен контрол върху сроковете на мерките за неотклонение по наказателни производства.

Според върховните съдии обаче част от твърдените нарушения не са доказани. ВАС приема, че възлагането на преписки на конкретен прокурор може да бъде допустимо, когато е обосновано от организацията на работата. Съдът не установява нарушение и при разпределянето на 67 преписки, свързани с тематични проверки.

Магистратите все пак приемат, че Николов не е упражнил достатъчен контрол върху продължителността на определени мерки за неотклонение. Според тях обаче този пропуск не оправдава освобождаването му от ръководния пост.

ВАС посочва още, че Прокурорската колегия не е отчела в достатъчна степен цялостната работа на Николов, включително получените от него отличия. Не са представени и доказателства, че той е накърнил престижа на съдебната власт.

Съдът установява и недостатъци в мотивите за избора на дисциплинарното наказание. Поради това тричленният състав отменя решението на ВСС, като един от съдиите е подписал с особено мнение.

Владимир Николов е бивш председател на Асоциацията на прокурорите в България. Дисциплинарната процедура срещу него започна през 2025 г. по инициатива на Борислав Сарафов.