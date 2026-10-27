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Кога пускат парното в София? Ще имат ли всички квартали топло едновременно?

Кога пускат парното в София? Ще имат ли всички квартали топло едновременно?
БТА

Какви са условията за начало на отоплителния сезон през 2026 г.

Спървите студени дни и наближаването на ноември все повече столичани си задават въпроса кога ще бъде пуснато парното. Макар температурите да падат, началото на отоплителния сезон в София зависи от метеорологичните условия и готовността на топлопреносната мрежа.

  • Кога ще започне отоплението?

Към този момент условията за масово включване на отоплението в столицата не са изпълнени. За начало на сезона са необходими три последователни дни със средноденонощна температура под 12 градуса и прогноза за трайно застудяване през следващите 7-10 дни.

Решението се съобразява с метеорологичните условия и нормативните изисквания.

  • Какво предвиждат правилата?

Съгласно Наредбата за топлоснабдяването топлопреносните дружества трябва да имат готовност да осигуряват отопление в периода от 1 октомври до 30 април. Това обаче не означава, че отоплението задължително започва на 1 октомври.

Масовото включване се извършва, когато средноденонощната температура на външния въздух е под 12 градуса в продължение на три последователни дни, като се взема предвид и дългосрочната прогноза за следващите 7-10 дни.

  • Ще има ли парно във всички квартали едновременно?

Включването може да се извършва поетапно, а локални ремонти или прекъсвания могат да забавят възстановяването на топлоподаването към отделни сгради.

  • Може ли парното да бъде пуснато по-рано в отделна сграда?

Да. Етажната собственост може да поиска по-ранно включване на отоплението, като подаде заявление и протокол от решение на общото събрание до „Топлофикация София“. Необходимо е съгласието на собствениците, притежаващи най-малко две трети от идеалните части на сградата.

Детски градини, училища, здравни заведения и други институции също могат да поискат по-ранно включване с писмено заявление от ръководителя.

  • Как да подготвим радиаторите?

Преди началото на отоплителния сезон от „Топлофикация София“ препоръчват на абонатите:

  1. Да приключат ремонтите по вътрешната отоплителна инсталация.
  2. Да се уверят, че инсталацията е запълнена, ако е била източена.
  3. Да отворят докрай вентилите на радиаторите.
  4. Да проверят дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение и при проблем да се свържат с топлинния си счетоводител.

Отоплението няма да бъде включено в сгради, чиито вътрешни инсталации не са подготвени и запълнени.

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