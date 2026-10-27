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Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин

Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин
АР/БТА

Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига

Разговорът на лидерите на Финландия и Норвегия с руския президент Владимир Путин е бил съгласуван с Киев, заяви украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

„Приветстваме такава активна подкрепа за нашите дипломатически усилия и мирния процес. Този разговор беше съгласуван с нас и това е правилният подход“, каза Сибига пред журналисти.

Украинският външен министър коментира и постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня в окупирания от Русия украински град Олешки, където местни жители съобщиха за продоволствена криза.

Според Сибига примирието може да се превърне в мярка за изграждане на доверие и да допринесе за напредъка на по-широкия мирен процес.

„Ако видим резултати в Олешки, това може да проправи пътя за други стъпки в мирния процес“, заяви той.

Финландският президент Александър Стуб и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре проведоха днес телефонен разговор с руския президент Владимир Путин относно войната в Украйна.

Лидерите на Западна Европа до голяма степен избягваха контакти с Путин, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г. „Дискусията беше открита и съдържателна. Ние сме съседни на Русия държави. Изходът от тази война ще има пряко въздействие върху нашата сигурност и върху по-широката европейска сигурност. Прекратяването на войната изисква директни дискусии“, се посочва в изявлението на Стуб.

Русия често обвинява европейските правителства, че разпалват конфликта, като въоръжават Украйна и отказват да разговарят с Москва. Кремъл противопоставя тяхната позиция на тази на американския президент Доналд Тръмп, който поддържа контакт с Путин и се опитва – за момента без успех – да посредничи за мирно споразумение.

Миналата седмица в Осло Стьоре и Стуб се срещнаха със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и украинския президент Володимир Зеленски, само ден преди Уиткоф да разговаря с Путин в Санкт Петербург. След срещата между Путин и Уиткоф от Кремъл обявиха, че Русия има готовност да поднови преговорите за мир с Украйна под егидата на САЩ през ноември, което би се случило за първи път от февруари насам.

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